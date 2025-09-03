Συνωστισμός στην πλατφόρμα για εξπρές αλλαγές ΚΑΔ - Τέλος στα λάθη που κοστίζουν

Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για μεταβολές του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περισσότερες από 1.200 επιχειρήσεις έχουν εισέλθει στην εφαρμογή και σε χρόνο εξπρές, χωρίς κανένα κόστος και ταλαιπωρία, προχώρησαν σε αλλαγή της επαγγελματικής τους ταυτότητας.



Το νέο σύστημα βάζει τέλος στις καθυστερήσεις για μεταβολές και επέκταση του ΚΑΔ δεδομένου ότι με το παλαιό καθεστώς απαιτούνταν ακόμα και ένα εξάμηνο αναμονή στις ουρές της εφορίας καθώς και στα λάθη που στο παρελθόν έχουν οδηγήσει σε απώλεια συμμετοχών σε δημόσιους διαγωνισμούς καθώς και κονδυλίων από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις. Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο υποβάλλονται περισσότερες από ένα εκατομμύριο δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ.

Βήμα-βήμα η είσοδος στην εφαρμογή

Από τις 28 Αυγούστου τέθηκε σε εφαρμογή η αυτόματη και ψηφιακή ολοκλήρωση της πλειονότητας των δηλώσεων μεταβολής ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ μέσα από την εφαρμογή «Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης» του myAADE.



Η εφαρμογή βρίσκεται στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης, ενώ για εγκαταστάσεις εσωτερικού: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.



Ο φορολογούμενος μπαίνει στο σύστημα με τους κωδικούς Taxisnet και επιλέγει ΚΑΔ που κατατάσσονται στις ακόλουθες έξι κατηγορίες, με κριτήριο την υπαγωγή ή μη σε καθεστώς ΦΠΑ:

Υπαγόμενοι σε ΦΠΑ. Μη υπαγόμενοι σε ΦΠΑ. Δυνητικώς μη υπαγόμενοι σε ΦΠΑ. Συνήθως Απαλλασσόμενοι από ΦΠΑ. Ενδεχομένως Απαλλασσόμενοι από ΦΠΑ. Πρόκειται για ΚΑΔ που μπορεί να είναι απαλλασσόμενοι από τον ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις. Η απαλλαγή τους, δηλαδή, εξαρτάται από τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά. Απαλλασσόμενοι από ΦΠΑ (Βιομηχανοποιημένα Καπνά).

Κατά τη δήλωση καταχώρισης ή μεταβολής του ΚΑΔ στην έδρα της επιχείρησης διενεργείται συστημικά έλεγχος αντιστοίχισης του επιλεγμένου ΚΑΔ με την φορολογική αντιμετώπισή του για σκοπούς ΦΠΑ ανάλογα με τις 6 αυτές κατηγορίες. Εάν δηλώνονται αποκλειστικά ΚΑΔ της Κατηγορίας 2, καταχωρείται υποχρεωτικά η μη-υπαγωγή σε ΦΠΑ. Ομοίως εάν δηλώνεται έστω και ένας ΚΑΔ της Κατηγορίας 1, 4, 5 ή 6, καταχωρείται υποχρεωτικά η υπαγωγή σε ΦΠΑ. Εφόσον δηλώνονται μόνο ΚΑΔ που ανήκουν στην Κατηγορία 3, τότε η επιλογή υπαγωγής ή μη σε ΦΠΑ εναπόκειται στον φορολογούμενο, που θα πρέπει όμως, μετά τη δήλωση που θα κάνει, να τηρεί και τις προϋποθέσεις υπαγωγής ή εξαίρεσης από ΦΠΑ.

Υποβοήθηση για ορθή επιλογή καθεστώτος ΦΠΑ

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλώνεται υπαγωγή σε ΦΠΑ, ο φορολογούμενος υποβοηθείται στην ορθή επιλογή καθεστώτος ΦΠΑ μέσω συνδυασμού προειδοποιητικών και απαγορευτικών μηνυμάτων. Κατά την υποβολή της δήλωσης καταχώρισης ή μεταβολής του ΚΑΔ ο φορολογούμενος δύναται να επιλέξει περισσότερα του ενός καθεστώτα ΦΠΑ.



Ειδικότερα, επιτρέπεται η επιλογή ΦΠΑ ανάμεσα στα εξής:



α) Κανονικό, β) Απαλλασσόμενων, γ) Απαλλασσόμενων Μικρών Επιχειρήσεων, δ) Βιομηχανοποιημένων Καπνών, ε) Πρακτορείο Ταξιδιών, στ) Αγροτών ειδικού καθεστώτος, ζ) Κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου, η) Μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, θ) Πωλήσεις σε Δημοπρασία, ι) Καθεστώς Φ.Π.Α. E-Charter Permission, ια) Κανονικό Μη Υπόχρεων Εφημεριδοπωλών και ιβ) Εξομοιούμενο με κανονικό καθεστώς (φορολογούμενοι που εντάσσονται στις διατάξεις της ΠΟΛ.1113/2013).

Πότε η αίτηση ολοκληρώνεται αυτόματα

Σε περίπτωση που ο συνδυασμός ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ είναι επιτρεπτός και η δήλωση δεν είναι εκπρόθεσμη ή δεν χρειάζεται δικαιολογητικά, τότε η αίτηση ολοκληρώνεται αυτόματα, με ειδοποίηση στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου», στο myAADE app και με e‑mail. Ωστόσο, στην περίπτωση που από τους παραπάνω συστημικούς ελέγχους δεν επαληθεύεται ο επιτρεπτός συνδυασμός ΚΑΔ με το επιλεγμένο καθεστώς ΦΠΑ, η διαδικασία της υποβολής στην ψηφιακή εφαρμογή δεν ολοκληρώνεται και ο φορολογούμενος ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.



Με το νέο σύστημα πλέον προσφέρονται: