Τέλος στην ταλαιπωρία: Αυτόματη αλλαγή ΚΑΔ και ΦΠΑ μέσω myAADE
Η ΑΑΔΕ αλλάζει τα δεδομένα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Με μια νέα σειρά ψηφιακών εργαλείων, η μεταβολή ΚΑΔ (Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας) και καθεστώτος ΦΠΑ γίνεται πλέον γρήγορα, αυτόματα και με ένα κλικ.
Κάθε χρόνο πάνω από 1 εκατομμύριο δηλώσεις αλλαγής ΚΑΔ και ΦΠΑ περνούσαν από ΔΟΥ, με πολύωρες καθυστερήσεις. Από εδώ και πέρα, χάρη στις αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1122/2025, Α.1123/2025), η πλειονότητα θα ολοκληρώνεται ψηφιακά, χωρίς καμία αναμονή.
Τι αλλάζει στην πράξη
- Ένα βήμα – όλα μέσα: Καταχώριση, αλλαγή ή διακοπή ΚΑΔ με ταυτόχρονη επιλογή καθεστώτος ΦΠΑ.
- Υποκαταστήματα: Δυνατότητα μεταβολής ΚΑΔ και σε εγκαταστάσεις εσωτερικού.
- Γρήγορη αναζήτηση: Ευρετήριο ΚΑΔ με πλήρη διάρθρωση (NACE & CPA).
- ΦΠΑ με σήμανση: Κάθε ΚΑΔ εμφανίζει τη φορολογική του αντιμετώπιση.
- Αυτόματη έγκριση: Αν όλα ταιριάζουν με τους συστημικούς ελέγχους, η δήλωση ολοκληρώνεται άμεσα.
- Εκπρόθεσμες δηλώσεις & δικαιολογητικά: Υποστήριξη και για ειδικές περιπτώσεις, με προώθηση στη ΔΟΥ.
- Άμεση ειδοποίηση: Ενημέρωση στο myAADE, στο app ή με email.
Πού θα το βρεις
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην πύλη myAADE στη διαδρομή:
- Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης.
- Μεταβολή εγκατάστασης εσωτερικού: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.
Για πληροφορίες: ΚΕΦ ΑΑΔΕ – 213 162 1000 (Δευτέρα-Παρασκευή, 7:30 – 17:00).