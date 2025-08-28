Τέλος στην ταλαιπωρία: Αυτόματη αλλαγή ΚΑΔ και ΦΠΑ μέσω myAADE

Η ΑΑΔΕ αλλάζει τα δεδομένα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Με μια νέα σειρά ψηφιακών εργαλείων, η μεταβολή ΚΑΔ (Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας) και καθεστώτος ΦΠΑ γίνεται πλέον γρήγορα, αυτόματα και με ένα κλικ.

Κάθε χρόνο πάνω από 1 εκατομμύριο δηλώσεις αλλαγής ΚΑΔ και ΦΠΑ περνούσαν από ΔΟΥ, με πολύωρες καθυστερήσεις. Από εδώ και πέρα, χάρη στις αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1122/2025, Α.1123/2025), η πλειονότητα θα ολοκληρώνεται ψηφιακά, χωρίς καμία αναμονή.

Τι αλλάζει στην πράξη



Ένα βήμα – όλα μέσα: Καταχώριση, αλλαγή ή διακοπή ΚΑΔ με ταυτόχρονη επιλογή καθεστώτος ΦΠΑ.

Υποκαταστήματα: Δυνατότητα μεταβολής ΚΑΔ και σε εγκαταστάσεις εσωτερικού.

Γρήγορη αναζήτηση: Ευρετήριο ΚΑΔ με πλήρη διάρθρωση (NACE & CPA).

ΦΠΑ με σήμανση: Κάθε ΚΑΔ εμφανίζει τη φορολογική του αντιμετώπιση.

Αυτόματη έγκριση: Αν όλα ταιριάζουν με τους συστημικούς ελέγχους, η δήλωση ολοκληρώνεται άμεσα.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις & δικαιολογητικά: Υποστήριξη και για ειδικές περιπτώσεις, με προώθηση στη ΔΟΥ.

Άμεση ειδοποίηση: Ενημέρωση στο myAADE, στο app ή με email.

Πού θα το βρεις

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην πύλη myAADE στη διαδρομή:

Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης. Μεταβολή εγκατάστασης εσωτερικού: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Για πληροφορίες: ΚΕΦ ΑΑΔΕ – 213 162 1000 (Δευτέρα-Παρασκευή, 7:30 – 17:00).