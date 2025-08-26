Θεοδωρικάκος: «Τέλος τα δανεικά κι αγύριστα» – Επιστρέφουν 43 εκατ. ευρώ από φαντάσματα επενδύσεων

Το υπουργείο Ανάπτυξης σπάει την αδράνεια δεκαετιών και βάζει χέρι σε επενδύσεις που εγκρίθηκαν, πήραν λεφτά και… δεν έγιναν ποτέ. Για πρώτη φορά, επιστρέφονται χρήματα στον Έλληνα φορολογούμενο.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος ξεκαθαρίζει: «Τα λεφτά που δόθηκαν χωρίς να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις θα επιστραφούν. Σήμερα ήδη στείλαμε στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ για είσπραξη».

Το μήνυμα είναι σαφές: οι έλεγχοι δεν σταματούν εδώ. Έρχονται κι άλλες ανακτήσεις.

Γιατί –όπως λέει ο υπουργός– «τα χρήματα των πολιτών δεν είναι για πεταμένα χαρτιά, αλλά για πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις, δουλειές και ανάπτυξη».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου:

«Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν από τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν.

Κάποιοι τότε το αμφισβήτησαν. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη στείλει για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ προς ανάκτηση.

Και συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τον έλεγχο και τις ανακτήσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Γιατί οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο».