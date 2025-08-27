Λουκέτα-σοκ σε επιχειρήσεις στα νησιά: Σαφάρι της ΑΑΔΕ με πάνω από 400 παραβάσεις σε όλη τη χώρα

Περισσότερες από 400 παραβάσεις καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς από τις 16 έως τις 25 Αυγούστου τα μικτά κλιμάκια της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν σαρωτικούς ελέγχους σε Ρόδο, Πάρο, Κρήτη, Ύδρα, Κέρκυρα και Πειραιά.

Ρόδος: «μαύρη μπύρα» και δεκάδες αποδείξεις στον αέρα

Σε αποθήκη ποτών εντοπίστηκαν 306 κουτιά μπύρας χωρίς ενδείξεις και 285 φιάλες χωρίς παραστατικά, αξίας σχεδόν 7.000€. Σε εστιατόριο, παγωτοπωλείο και επιχείρηση θαλάσσιων σπορ διαπιστώθηκε μη έκδοση σχεδόν 90 αποδείξεων αξίας άνω των 6.000€.

Πάρος: Γνωστό εστιατόριο χωρίς αποδείξεις

Δεν εκδόθηκαν 3 παραστατικά ύψους 1.800€. Το αποτέλεσμα; Πρόστιμα και 48ωρο λουκέτο.

Χανιά: Παραλία με «μαύρες» ομπρέλες

Ψησταριά και επιχείρηση μίσθωσης ομπρελοκαθισμάτων είχαν 49 μη εκδοθέντα παραστατικά.

Ύδρα: Καφέ-μπαρ «ξέχασαν» 45 αποδείξεις

Δύο επιχειρήσεις βρέθηκαν με δεκάδες «μαύρες» συναλλαγές.

Κέρκυρα & Πειραιάς: Αλυσίδα παραβάσεων

Σε Κέρκυρα, πολλές επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης δεν έκοβαν αποδείξεις, ενώ στον Πειραιά σε γνωστό εστιατόριο εντοπίστηκαν 20 μη εκδοθέντα παραστατικά.



Σε όλες τις περιπτώσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα αλλά και λουκέτο 48 ωρών, με την ΑΑΔΕ να στέλνει μήνυμα ότι το «μαύρο χρήμα» δεν έχει θέση ούτε στην αιχμή της τουριστικής περιόδου.