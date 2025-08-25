Φορολογική ανάσα στη ΔΕΘ – Τι φέρνουν οι αλλαγές στα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ

Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο, με στόχο πιο δίκαιη φορολόγηση και μείωση των αδικιών που «πνίγουν» τους φορολογούμενους. Το σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και αφορά εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες.

Γιατί αλλάζουν τα τεκμήρια

Στο Μαξίμου χαρακτηρίζουν το υφιστάμενο σύστημα «αναχρονιστικό», αφού συχνά οδηγεί σε φορολόγηση ανύπαρκτων εισοδημάτων και άδικες επιβαρύνσεις για τους οικονομικά ασθενέστερους. Η κυβέρνηση βάζει στο τραπέζι τον εκσυγχρονισμό των μηχανισμών ελέγχου και στοχεύει στη φοροδιαφυγή, αντί στο «ισοπεδωτικό» μοντέλο των τεκμηρίων.

'Οχι κατάργηση – αλλά αναπροσαρμογή

Η πλήρης κατάργηση θεωρείται πρόωρη, καθώς θα προκαλούσε μεγάλη απώλεια εσόδων. Αντί γι’ αυτό, θα υπάρξει αναπροσαρμογή ώστε:

Να μειωθεί ο αριθμός των φορολογουμένων που «πιάνει» το σύστημα.

Να αυξηθούν τα ελάχιστα όρια τεκμαρτών εισοδημάτων (από 3.000 σε υψηλότερα ποσά για άγαμους και από 5.000 για ζευγάρια).

Να διορθωθούν στρεβλώσεις που οδηγούν σε παράλογες χρεώσεις.

Τεκμήριο κατοικίας – μειώσεις έως 30%

Με τις αλλαγές, το τεκμαρτό εισόδημα για τις κατοικίες θα μειωθεί κατά περίπου 30%. Σήμερα, για κύρια κατοικία υπολογίζεται ως εξής:

Έως 80 τ.μ. → 40 €/τ.μ.

Από 81 έως 120 τ.μ. → 65 €/τ.μ.

Από 121 έως 200 τ.μ. → 110 €/τ.μ.

Από 201 έως 300 τ.μ. → 200 €/τ.μ.

Πάνω από 300 τ.μ. → 400 €/τ.μ.

Με το νέο σύστημα, οι επιβαρύνσεις θα πέφτουν αισθητά, ειδικά για τις μικρομεσαίες κατοικίες.

Τεκμήρια για Ι.Χ. – ποιοι γλιτώνουν

Ιδιαίτερα σφιχτά είναι σήμερα τα τεκμήρια για αυτοκίνητα, πλήττοντας κυρίως νέους ή ανέργους που κληρονομούν Ι.Χ. Με το ισχύον καθεστώς:

Ι.Χ. έως 1.200 κ.ε. → τεκμήριο 4.000 €.

Από 1.200 έως 2.000 κ.ε. → +600 € ανά 100 κ.ε.

Από 2.000 έως 3.000 κ.ε. → +900 € ανά 100 κ.ε.

Παράδειγμα: Ένα Ι.Χ. 1.800 κ.ε. «φορτώνει» τον κάτοχο με τεκμήριο 7.600 €, ακόμη κι αν δεν έχει εισόδημα. Οι αλλαγές θα μειώσουν αυτές τις υπερβολές.

Ποιοι πλήρωσαν την «λυπητερή»

Το 2024 τα τεκμήρια «έπιασαν» 1.288.038 φορολογούμενους, με επιπλέον φόρους για τεκμαρτά εισοδήματα 4,17 δισ. ευρώ.

294.532 εισοδηματίες πλήρωσαν για 1,45 δισ. € «ανύπαρκτα» εισοδήματα.

478.345 μισθωτοί για 1,16 δισ. €.

376.162 συνταξιούχοι για 1,07 δισ. €.

72.715 επαγγελματίες και 66.284 αγρότες για περίπου 500 εκατ. €.

Η κυβέρνηση θέλει με τις αλλαγές να μειώσει αυτά τα βάρη και να αποκαταστήσει μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη.