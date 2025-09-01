Οι πρώην «δίνουν στεγνά» τους πλούσιους – Βίλες, κότερα και offshore στο μικροσκόπιο της εφορίας

Η Εφορία «σφίγγει τον κλοιό» γύρω από πλούσιους φορολογούμενους, μετά από βροχή καταγγελιών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και δια ζώσης. Πρώην σύζυγοι, συνεταίροι και σχέσεις «καίνε» τον στενό τους κύκλο, αποκαλύπτοντας πώς στήθηκε ο πλούτος τους μακριά από το ραντάρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ.

Βίλες, πολυτελή αυτοκίνητα και offshore

Οι καταγγελίες συνοδεύονται από στοιχεία για βίλες, στόλους πολυτελών αυτοκινήτων και τραπεζικούς λογαριασμούς σε υπεράκτιες εταιρείες. Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν ως αξιόπιστες και όχι εκδικητικές, ανοίγουν φάκελοι-φωτιά για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που μέχρι σήμερα έμεναν στο απυρόβλητο.

40.000 καταγγελίες σε λίγους μήνες

Η πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» της ΑΑΔΕ, που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2023, έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 40.000 καταγγελίες για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις. Όλες περνούν από το μικροσκόπιο τριμελών επιτροπών στα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα, με αιχμή το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων.

Χιλιάδες έλεγχοι – Πρόστιμα εκατομμυρίων

Μόνο στο πρώτο πεντάμηνο του 2024, πάνω από 6.000 υποθέσεις πλουσίων πέρασαν από το «κόσκινο» της Εφορίας. Τα πρόστιμα ξεπέρασαν τα 26,4 εκατ. ευρώ, ενώ 21 άτομα βρέθηκαν αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές για βαριά φοροδιαφυγή.

Οι «πρώην» δείχνουν τον δρόμο του αδικαιολόγητου πλουτισμού

Οι πληροφορίες που καταθέτουν πρώην σύζυγοι και συνεργάτες λειτουργούν σαν «μάτια και αυτιά» της Εφορίας. Δείχνουν την κατεύθυνση και αποκαλύπτουν τη ροή του αδικαιολόγητου πλουτισμού, δίνοντας το στίγμα για τους πιο στοχευμένους ελέγχους.