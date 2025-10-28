Αναδρομικά: Έως 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία για δήλωση – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Χιλιάδες συνταξιούχοι, αλλά και μισθωτοί και αγρότες που έλαβαν αναδρομικά εντός του 2024, έχουν μπροστά τους μια κρίσιμη προθεσμία: μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οφείλουν να τα δηλώσουν στην ΑΑΔΕ, διαφορετικά κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα.

Τα ποσά που πρέπει να δηλωθούν αφορούν αναδρομικά για την περίοδο 2015 έως και 2023. Για κάθε έτος που αντιστοιχεί σε διαφορετικό ποσό, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση. Ο φόρος που θα προκύψει, θα υπολογιστεί με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν την αντίστοιχη χρονιά.

Πώς γίνεται η δήλωση – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική, μέσα από την ειδική εφαρμογή της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ . Μετά την ολοκλήρωση, εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα που αναγράφει τον φόρο που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο.

Η εξόφληση του ποσού μπορεί να γίνει:

Εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, ή

Σε έως 48 μηνιαίες δόσεις, μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Τα αναδρομικά που δηλώνονται μπορεί να προέρχονται από νόμο, δικαστική απόφαση, συλλογική σύμβαση ή καθυστέρηση καταβολής συντάξεων και αποζημιώσεων.

Για παράδειγμα, αν κάποιος έλαβε το 2024 αναδρομικά που αφορούν το 2020, θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020. Τυχόν φόροι που έχουν ήδη παρακρατηθεί θα αφαιρεθούν.

Το «σαφάρι» της ΑΑΔΕ για τα αδήλωτα αναδρομικά

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει το σαφάρι διασταυρώσεων για μισθούς και συντάξεις προηγούμενων ετών που δεν δηλώθηκαν εγκαίρως. Σε πολλές περιπτώσεις, τα λάθη οφείλονται είτε σε παραλείψεις των συνταξιούχων είτε σε αστοχίες των ασφαλιστικών φορέων που δεν ενημέρωσαν τους δικαιούχους.



Οι αντιδράσεις, πάντως, από τις ενώσεις συνταξιούχων είναι έντονες, καθώς τα πρόστιμα και οι πρόσθετοι φόροι θεωρούνται υπερβολικοί. Ήδη έχουν κατατεθεί χιλιάδες προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, με άλλες να γίνονται δεκτές και άλλες να απορρίπτονται.