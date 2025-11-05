Συντάξεις: Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά και ποιοι μένουν εκτός

Σε «τεντωμένο σχοινί» ισορροπούν χιλιάδες συνταξιούχοι που αναμένουν ακόμη αναδρομικά ποσά από τον ΕΦΚΑ, την ώρα που οι υπηρεσίες του Ταμείου δέχονται μαζικά αιτήματα επανυπολογισμού, προκαλώντας νέο κύμα πίεσης στο σύστημα απονομής συντάξεων.

Το φαινόμενο εντείνεται σε μια περίοδο όπου οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης αναμένεται να υπερβούν τις 210.000 μέχρι το τέλος του έτους, δημιουργώντας ανησυχία για καθυστερήσεις και νέες «ουρές» σε εκκρεμείς φακέλους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 400.000 συνταξιούχοι θεωρούνται δυνητικοί δικαιούχοι αναδρομικών. Πρόκειται κυρίως για όσους έχουν ασκήσει δικαστικές προσφυγές για τις αντισυνταγματικές περικοπές του 11μήνου Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 σε επικουρικές και δώρα, αλλά και για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης και αναμένουν επανυπολογισμό της σύνταξής τους με τους αυξημένους συντελεστές του νόμου Βρούτση (Ν.4670/2020). Τα ποσά που διεκδικούνται δεν είναι αμελητέα: κυμαίνονται από 3.000 έως και 8.500 ευρώ ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και τις αποδοχές.

ΕΦΚΑ: Στο τελικό του στάδιο το ζήτημα

Παρά τη μεγάλη εικόνα των αριθμών, ο ΕΦΚΑ υποστηρίζει ότι το ζήτημα βρίσκεται στο τελικό του στάδιο. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός σχεδόν του συνόλου των κύριων συντάξεων.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, παρατηρείται έντονη κινητικότητα συνταξιούχων που υποβάλλουν ενστάσεις ή αιτήσεις επανυπολογισμού – συχνά χωρίς να έχουν πραγματικό λόγο, όπως σημειώνουν στελέχη του ΕΦΚΑ. Το Ταμείο έχει προειδοποιήσει πολλάκις ότι οι διαδικασίες αυτές όχι μόνο δεν επιταχύνουν την καταβολή αναδρομικών, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσουν νέο κύκλο καθυστερήσεων.

Σύγχυση και με τις επικουρικές συντάξεις

Εν τω μεταξύ ιδιαίτερη σύγχυση επικρατεί και για τις επικουρικές συντάξεις, καθώς χιλιάδες ασφαλισμένοι έχουν απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ ζητώντας επανυπολογισμό και διεκδικώντας επιπλέον ποσά. Το Ταμείο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει σήμερα ούτε νομοθετικό πλαίσιο ούτε δικαστική απόφαση που να επιτρέπει τέτοιες καταβολές, κλείνοντας, ουσιαστικά, την πόρτα σε νέες προσδοκίες. Ενστάσεις εξετάζονται μόνο όταν πρόκειται για πρόσφατες αποφάσεις που ακολουθούν τη fast track διαδικασία και έχουν εντοπιστεί αστοχίες λόγω ελλείψεων στα ηλεκτρονικά αρχεία.

Παρά τις δυσκολίες, οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις για τις εκκρεμείς προσφυγές έχουν ήδη ενεργοποιήσει πληρωμές, με ορισμένους συνταξιούχους να λαμβάνουν επιστροφές 2.500 έως 3.000 ευρώ.

Στόχος του ΕΦΚΑ είναι η ολοκλήρωση των επανυπολογισμών και των καταβολών έως τις αρχές του 2026. Μέχρι τότε, η αγωνία παραμένει για χιλιάδες δικαιούχους, οι οποίοι βλέπουν τη διαδικασία να εξελίσσεται σταδιακά και σε αρκετές περιπτώσεις να επιβαρύνεται από νέες άσκοπες αιτήσεις και νομικές παρεμβάσεις.