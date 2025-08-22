Κρυπτονομίσματα: Άδεια με αυστηρούς όρους για την Ελλάδα – Φόρος 15% στα κέρδη των επενδυτών

Με αυστηρούς κανόνες και «φίλτρα» λειτουργίας μπαίνει η Ελλάδα στην εποχή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού MiCA για τα κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναλαμβάνει την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου, που αλλάζει τα δεδομένα για εταιρείες και επενδυτές crypto.

Υποχρεωτική άδεια για όλες τις εταιρείες

Η σημαντικότερη τομή είναι ότι καμία εταιρεία δεν θα μπορεί να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα χωρίς άδεια. Για να λάβει πιστοποίηση, θα πρέπει να καταθέσει πλήρη φάκελο αδειοδότησης με επιχειρηματικό σχέδιο, στοιχεία μετόχων και διοίκησης, καθώς και σαφείς μηχανισμούς προστασίας πελατών.

Η απόφαση για έγκριση ή απόρριψη θα λαμβάνεται το αργότερο σε 40 εργάσιμες ημέρες. Αντίστοιχα μέτρα θα ισχύουν και για τις διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων που στοχεύουν σε Έλληνες επενδυτές.

Σφιχτός έλεγχος στις συναλλαγές

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο ενισχύει την εποπτεία στις αγοραπωλησίες crypto. Οι συναλλαγές θα παρακολουθούνται από την Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και την ΑΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων και την αποτροπή φοροδιαφυγής.



Σε περιπτώσεις παρατυπιών, οι αρχές θα έχουν τη δυνατότητα δέσμευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η πιθανή επιβολή ΦΠΑ 24% σε συγκεκριμένες υπηρεσίες γύρω από τα crypto, χωρίς όμως αλλαγές στο βασικό καθεστώς των συναλλαγών.

Φόρος 15% στα κέρδη των επενδυτών

Το «κερασάκι στην τούρτα» για τους επενδυτές είναι η φορολογία. Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει φόρο 15% στα κέρδη από πώληση κρυπτονομισμάτων σε τρίτους.



Πρόκειται για ένα μοντέλο που ήδη εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και που σύντομα θα αποτελέσει πραγματικότητα και στην Ελλάδα.