Crypto-friendly προορισμοί: Πού μπορεί να ταξιδέψει κάποιος μόνο με κρυπτονομίσματα

Με την αγορά τους να έχει εξακοντιστεί στα ύψη με τις ευλογίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και με εύρος διακύμανσης μεταξύ 100.000 και 124.000 δολαρίων τους τελευταίους μήνες, η εξέλιξη ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη: τα κρυπτονομίσματα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν μία επένδυση υψηλού ρίσκου διεισδύουν σταδιακά και σε τομείς της καθημερινότητάς μας.

Ο ταξιδιωτικός τομέας συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους οι οποίοι πλέον προχωρούν στην υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων στις υπηρεσίες τους. Πολύ μακριά από τον παραδοσιακό γκισέ των τραπεζών και τα μηχανήματα ανάληψης, ο ψηφιακός κόσμος τώρα είναι ανοικτός στους ταξιδιώτες που τολμούν αυτόν το νέο τρόπο συναλλαγών.

Pixabay

Ψηφιακές πλατφόρμες-όπως η Travala- προσφέρουν τώρα πια την δυνατότητα σε κάποιον να κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία, πτήσεις αλλά και δραστηριότητες σε μια σειρά από 230 προορισμούς σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας μόνο ψηφιακά νομίσματα στις συναλλαγές του. Η τάση εξαπλώνεται και στις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες έχουν αρχίσει να δέχονται αυτού του είδους τις πληρωμές. Από τα πρώτα παραδείγματα, η γαλλική εταιρεία Corsair, σε συνεργασία με την BitPay, προσφέρει στους επιβάτες της την δυνατότητα να εξοφλήσουν τα εισιτήριά τους μέσω περισσότερων από 100 ψηφιακών νομισμάτων, ανάμεσά τους το Bitcoin, το Ethereum και το Litecoin.

Ποιες χώρες είναι φιλικές στις πληρωμές με κρυπτονομίσματα

Αρκετές είναι οι χώρες που έχουν ενσωματώσει ήδη τα κρυπτονομίσματα στην εθνική στρατηγική τους για τον τουρισμό. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα -και ιδιαίτερα το Ντουμπάι- θεωρούνται σήμερα μοντέλο καινοτομίας για τον φιλικό προς τα κρυπτονομίσματα τουρισμό. Οι ταξιδιώτες στα Εμιράτα έχουν ήδη τη δυνατότητα να πληρώνουν για αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, υπηρεσίες περιποίησης, ακόμη και συναλλαγές με μεσιτικά γραφεία, με Bitcoin και Ethereum. Η εγχώρια αρμόδια ρυθμιστική Αρχή που επιβλέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ψηφιακά νομίσματα υποστηρίζει και προωθεί την χρήση τους, προσελκύοντας έτσι μεγάλους παίκτες του χώρου όπως οι πλατφόρμες Crypto.com και Binance.

Φωτο αρχείου ΑΠΕ / EPA

Ανατολικότερα, στην χερσόνησο της Ινδοκίνας, η Ταϋλάνδη φιλοδοξεί να προσελκύσει με την σειρά της αυτήν τη νέα γενιά επισκεπτών. Από φέτος το φθινόπωρο, μέσω της πλατφόρμας TouristDigiPay, οι τουρίστες θα μπορούν να πληρώνουν απευθείας από το ψηφιακό τους «πορτοφόλι», χάρη στην αυτόματη μετατροπή των ψηφιακών νομισμάτων σε μπατ, το νόμισμα της χώρας. Η πλατφόρμα, φυσικά, εξακολουθεί να εξυπηρετεί εξίσου και όσους παραμένουν πιστοί στις συναλλαγές με το παραδοσιακό χρήμα.

Η Ευρώπη ακολουθεί;

Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, η Πορτογαλία αποδέχεται σταδιακά αυτού του είδους τις πληρωμές για συναλλαγές σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ και καταστήματα. Στην Λισαβώνα, το ξενοδοχείο Rossio Hostel επιτρέπει στους επισκέπτες του να εξοφλούν την διαμονή τους με κρυπτονομίσματα. Η κράτηση γίνεται μέσω e-mail όπου αποστέλλεται ένας σύνδεσμος ασφαλείας για πληρωμή-σε ισχύ για 90 λεπτά-και επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι θέμα χρόνου, οι ψηφιακές συναλλαγές προσαρμόζονται στη νέα εποχή και η πρακτική της Πορτογαλίας θα βρει πολύ σύντομα και άλλους μιμητές στη γηραιά ΄Ηπειρο.

Τουρισμός 100% crypto-φιλικός: Οι χώρες πρωτοπόροι

Χώρα μοναδική περίπτωση στη Λατινική Αμερική συνιστά το Σαλβαδόρ αφού έχει αναγνωρίσει ως νόμιμο νόμισμά της το Bitcoin από το 2021. Παρότι η απόφαση είχε τότε προκαλέσει αίσθηση και θεωρήθηκε υπερβολικά πρωτοποριακή, το Σαλβαδόρ διαθέτει σήμερα την κατάλληλη υποδομή που επιτρέπει στους τουρίστες να ρυθμίζουν σχεδόν το σύνολο των δαπανών τους μέσω κρυπτονομισμάτων. Η χώρα έχει αυτόματα μηχανήματα Bitcoin ενώ καταστήματα και υπηρεσίες δέχονται συναλλαγές με ψηφιακά νομίσματα.

Pexels

Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, το Μπουτάν (γνωστό και για τον «Δείκτη Ακαθάριστης Εθνικής Ευτυχίας» του) ακολουθεί μια παρόμοια με το Σαλβαδόρ λογική. Από τον περασμένο Μάιο η χώρα έχει εγκαινιάσει ένα εθνικό σύστημα πληρωμών σε κρυπτονομίσματα που επιτρέπει στους τουρίστες να εξοφλούν τα πάντα επιλέγοντας από περισσότερα από 100 ψηφιακά νομίσματα. Το σύστημα υποστηρίζεται από την Binance Pay και την online τράπεζα DK Bank.

Η νέα πραγματικότητα σκιαγραφεί τον σύγχρονο ταξιδιώτη του κόσμου: διαρκώς συνδεδεμένος, χωρίς βάρη, χωρίς σύνορα.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου