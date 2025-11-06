Κατατέθηκαν οι δύο πρώτες άδειες crypto στην Ελλάδα – Η αγορά περνά στην εποχή του MiCA

Η ελληνική αγορά crypto γυρίζει σελίδα. Οι δύο πρώτες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπέβαλαν αίτηση για άδεια λειτουργίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σηματοδοτώντας την έναρξη του νέου εποπτικού καθεστώτος που επιβάλλει ο ευρωπαϊκός κανονισμός MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Μέχρι το τέλος του 2025 αναμένονται τουλάχιστον έξι ακόμη αιτήσεις, καθώς αρκετές πλατφόρμες και fintech που δεν εξασφάλισαν αδειοδότηση στο εξωτερικό στρέφονται τώρα προς την Ελλάδα, βλέποντάς τη ως σταθερή βάση για την επόμενη μέρα των κρυπτονομισμάτων.

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη δημιουργηθεί ειδική ομάδα MiCA, που εξετάζει διεξοδικά κάθε φάκελο σε συνεργασία με την Αρχή για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Στόχος: η διαφάνεια, η ασφάλεια των συναλλαγών και η προστασία των επενδυτών.

Η διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει:

προκαταρκτική συνάντηση με την εταιρεία,

έλεγχο πληρότητας φακέλου,

και τεχνική αξιολόγηση εταιρικής διακυβέρνησης, κεφαλαιακής επάρκειας και υποδομών κυβερνοασφάλειας.

Οι πάροχοι που θα λάβουν άδεια αποκτούν το λεγόμενο «ευρωπαϊκό διαβατήριο» λειτουργίας, που τους δίνει το δικαίωμα να δραστηριοποιούνται νόμιμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2026, καμία πλατφόρμα δεν θα μπορεί να λειτουργεί στην Ελλάδα χωρίς άδεια. Όσοι ήδη δραστηριοποιούνται θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο έως το τέλος του 2025, αλλιώς αντιμετωπίζουν διακοπή δραστηριότητας και βαριές κυρώσεις.

Νέο φορολογικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα από το 2026

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζει το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων, που θα τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2026.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει:

συντελεστή 15% στην υπεραξία από πώληση crypto,

και ΦΠΑ 24% στις υπηρεσίες διαχείρισης και εκτέλεσης συναλλαγών.

Εξετάζεται, επίσης, η ένταξη των επενδύσεων σε crypto στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, ώστε η δαπάνη αγοράς να προστίθεται στο συνολικό φορολογικό προφίλ κάθε επενδυτή.



Η ΑΑΔΕ προετοιμάζει σύστημα διασταύρωσης στοιχείων από τις αδειοδοτημένες πλατφόρμες και αυτόματη ενημέρωση για τις κινήσεις των Ελλήνων χρηστών. Οι έλεγχοι θα διεξάγονται από κοινού με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και τους οικονομικούς εισαγγελείς, με χρήση εργαλείων blockchain analytics για την παρακολούθηση συναλλαγών.

Το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα

Το στοίχημα της νέας εποχής των crypto είναι ξεκάθαρο: αν οι εταιρείες που θα πάρουν άδεια αποδειχθούν νόμιμοι και διαφανείς παίκτες ή αν πίσω τους κρύβονται εταιρικά “κελύφη” και σκιώδεις δραστηριότητες.

Η απάντηση θα δείξει όχι μόνο την αξιοπιστία της ελληνικής αγοράς, αλλά και το κατά πόσο η χώρα μπορεί να μετατραπεί σε περιφερειακό κόμβο fintech και blockchain καινοτομίας υπό ευρωπαϊκή εποπτεία.