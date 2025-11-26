Για ποιον λόγο βουλιάζει η αγορά κρυπτονομισμάτων

Ακόμα και για την (ασταθή) αγορά των κρυπτονομισμάτων, οι τελευταίες εβδομάδες ήταν πάρα πολύ δύσκολες.

Γεγονός είναι ότι οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων, είναι συνηθισμένοι σε έντονες διακυμάνσεις, ωστόσο η απώλεια ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων μέσα σε έξι εβδομάδες από την αξία των κρύπτο έχει ανησυχήσει τους πιο πιστούς επενδυτές και απομακρύνει τους νεόκοπους.

Η τιμή του Bitcoin, του σημαντικότερου κρυπτονομίσματος, έχει διολισθήσει από τις αρχές Οκτωβρίου όταν χτύπησε τα επίπεδα ρεκόρ των 126.000 δολαρίων. Το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο υποχώρησε κάτω από τα 81.000 δολάρια την περασμένη Παρασκευή, πριν ανακάμψει μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο χειρότερος μήνας από το 2022

Την περασμένη Δευτέρα, εν μέσω της σημαντικής ανόδου της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς, ενισχύθηκε στα 88.000 δολάρια καταγράφοντας κέρδη 2% μέσα σε ένα 24ωρο - δεδομένου ότι οι αγορές κρυπτονομισμάτων διαπραγματεύονται 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Αυτό σημαίνει ότι ο Νοέμβριος εξελίσσεται σε έναν από τους χειρότερους μήνες στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, με ειδικό αναλυτή της Deutsche Bank να τονίζει ότι «είναι αβέβαιο προς το παρόν το αν θα σταθεροποιηθεί το Bitcoin μετά από αυτή τη διόρθωση ή αν θα έρθει και νέα πτώση», δεδομένου ότι σε αντίθεση με προηγούμενες πτώσεις, αυτή τη φορά δεν υπήρξε κάποια φημολογία, αλλά αντιθέτως η αγορά και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές θεωρούνταν σταθερές.

Επίσης, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, η πτώση των κρυπτονομισμάτων συνοδευόταν από πτώση των χρηματιστηριακών αγορών, η πρόσφατη διόρθωση δείχνει βαθύτερα αίτια. Πολλοί την αποδίδουν στην εισροή επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με έναν κλασικό επενδυτή σε κρυπτονομίσματα.

Αυτή τη στιγμή, το Bitcoin βρίσκεται σε αυτό που οι επενδυτές αποκαλούν bear market, έχοντας απωλέσει πάνω από το 30% από τα πρόσφατα υψηλά, την ώρα που ο δείκτης S&P 500 της Wall Street έχει υποχωρήσει κατά μόλις 3% σε σχέση με τα πρόσφατα υψηλά.

Η αγορά των κρύπτο κοντεύει να ζήσει το χειρότερο μήνα της από το 2022 και το «χειμώνα» των κρύπτο, που οδήγησε στην κατάρρευση του FTX του Sam Bankman-Fried.

Η ανησυχία στις χρηματιστηριακές αγορές και τα κρυπτονομίσματα πηγάζει από δύο θέματα: το αν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει στην επόμενη περικοπή των επιτοκίων και τις ανησυχίες για το αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία φούσκα που θα σκάσει και θα παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά της.

Όλα αυτά επηρεάζουν την αγορά των κρύπτο, δεδομένου ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, όπως οι τεχνολογικές μετοχές, είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στην επιτοκιακή πολιτική της Fed, που επηρεάζει το κόστος δανεισμού τους για νέες επενδύσεις.

Για τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων, υπάρχει ένας ακόμα πονοκέφαλος και πηγάζει από τη 10η Οκτωβρίου όταν ο Πρόεδρος Τραμπ επανεκκίνησε τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα σκορπώντας πανικό στις αγορές.