Σημαντικά κέρδη για το Bitcoin βλέπουν οι ειδικοί για τη νέα χρονιά

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μετά από δύο χρόνια αποδόσεων που ξεπερνούσαν το 100%, το Bitcoin φέτος απογοήτευσε τους επενδυτές.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα κατέγραψε σημαντικές απώλειες το 2025 σε αντίθεση με τις προσδοκίες των επενδυτών που ανέμεναν μεγάλα κέρδη, εν μέρει και εξ αιτίας της ανάληψης καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Ιανουάριο, ο οποίος είναι θερμός υποστηρικτής των κρυπτονομισμάτων.

Ωστόσο, παρά τις περυσινές απώλειες, το κρυπτονόμισμα αναμένεται να τα πάει πολύ καλύτερα το 2026 χάρη σε μία σειρά παραγόντων, που θα μπορούσαν να το οδηγήσουν σε νέα ρεκόρ – συμπαρασύροντας και ολόκληρη την αγορά κρυπτονομισμάτων.

Η εταιρεία κρύπτο και ερευνών, Κ33, σε σημείωμα προς τους πελάτες της απέδωσε τις απώλειες σε μεμονωμένα γεγονότα προβλέποντας μία πολύ καλή χρονιά για το 2026 και αποδίδοντας της σε συγκεκριμένους λόγους:

1. Η τιμή του Bitcoin είναι ελκυστική

Αυτή τη στιγμή, το κρυπτονόμισμα διαπραγματεύεται σε επίπεδα χαμηλότερα από την τιμή που είχε πριν εκλεγεί Πρόεδρος ο Τραμπ. Το Bitcoin έχει υποχωρήσει κατά 44% από τα υψηλά των 126.000 δολαρίων, ενώ διαπραγματεύεται σε επίπεδα 24% χαμηλότερα σε σχέση με την τιμή των 109.000 δολαρίων που είχε καταγράψει κατά την ορκωμοσία του Αμερικανού Προέδρου.

2. Έρχονται μειώσεις επιτοκίων από την Fed

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσει τις περικοπές επιτοκίων και το 2026, κάτι που αναμένεται να αυξήσει την όρεξη των επενδυτών για πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κρυπτονομισμάτων.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η Fed θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια κατά τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου, όμως αναμένουν τουλάχιστον δύο περικοπές επιτοκίων μέσα στη χρονιά.

3. Η κυβέρνηση Τραμπ θα στηρίξει τα κρυπτονομίσματα

Ο Τραμπ κατά πάσα πιθανότητα θα στηρίξει το Bitcoin και θα συνεχίσει να πιέζει για την ένταξη των κρυπρονομισμάτων στην οικονομική ζωή. Αρκετές φορές έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως τον «Πρόεδρο των κρυπτονομισμάτων» και μέχρι στιγμής έχει πάρει σειρά αποφάσεων για τη στήριξη των εν λόγω αγορών, έχει τοποθετήσει ηγετικές φυσιογνωμίες της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην κυβέρνησή του, ενώ λάνσαρε και το δικό του κρυπτονόμισμα.

4. Σημαντική ενίσχυση, λόγω της τοποθέτησης του Bitcoin στα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ

Είναι γεγονός ότι δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές πληροφορίες σχετικά με τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ σε Bitcoin. Όμως, η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμάται ότι έχει στην κατοχή της περίπου 233.736 Bitcoin που αντιστοιχούν σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

5. Σύντομα θα μπουν Bitcoin στα αμερικανικά συνταξιοδοτικά ταμεία

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα, το οποίο καλεί τις ρυθμιστικές αρχές να αναθεωρήσουν τους κανονισμούς σχετικά με τους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς των πολιτών, διευκολύνοντας τα ταμεία να αγοράζουν εναλλακτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων.

Αν το 1% των πόρων των εν λόγω ταμείων πήγαινε σε κρυπτονομίσματα, τότε μιλάμε για ένα ποσό ύψους 87 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Bitcoin.

6. Έρχεται ο νόμος, CLARITY Act

Το CLARITY Act, ο ιστορικός νόμος που θα θέσει το πλαίσιο για το πώς οι τράπεζες και οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων θα μπορούν να χρησιμοποιούν και να πουλούν κρυπτονομίσματα, πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το καλοκαίρι. Η Γερουσία αναμένεται να προχωρήσει σε ψηφοφορία μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους και η εφαρμογή του νόμου θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η παρουσία των κρυπτονομισμάτων στις οικονομικές αγορές – άλλο ένα θετικό σημάδι για το μέλλον του Bitcoin.