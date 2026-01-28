Το βίαιο ξεκαθάρισμα: Μετά την εκατόμβη του 2025, 1 στα 2 cryptoassets έχει πάψει να υπάρχει

Η ευκολία δημιουργίας tokens και οι ισχυροί κραδασμοί της περασμένης χρονιάς ανέδειξαν τις βαθιές αδυναμίες μιας αγοράς που παραμένει σε μεγάλο βαθμό κερδοσκοπική.

Η σφαγή είναι άνευ προηγουμένου. Περισσότερα από τα μισά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (crypto assets) που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια δεν είναι πλέον ενεργά. Σύμφωνα με μελέτη της CoinGecko που δημοσιεύθηκε στις 12 Ιανουαρίου, το 53,2% των crypto projects που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα GeckoTerminal θεωρούνται πλέον «νεκρά», δηλαδή χωρίς καμία δραστηριότητα συναλλαγών. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μαζικής εξαφάνισης σημειώθηκε μέσα στο 2025.

Από τα περίπου 20,2 εκατομμύρια crypto projects που υπήρχαν στο τέλος του 2025, τα 11,6 εκατομμύρια σταμάτησαν κάθε δραστηριότητα μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Πρόκειται για το 86,3% των περιπτώσεων διακοπής λειτουργίας που καταγράφηκαν την περίοδο 2021–2025. Ποτέ ξανά ο κλάδος δεν είχε γνωρίσει τόσο εκτεταμένες ζημίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η αιμορραγία αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ευθραυστότητα της αγοράς και ιδιαίτερα στον χώρο των memecoins. «Η απότομη πτώση στο ποσοστό επιβίωσης των tokens φαίνεται να συνδέεται με τις έντονες αναταράξεις της αγοράς το 2025», σημειώνει η CoinGecko, κάνοντας λόγο για μαζική εισροή πρόχειρων projects χαμηλής προστιθέμενης αξίας, που δημιουργούνται εύκολα και εγκαταλείπονται εξίσου γρήγορα.

Το 2025 αποτέλεσε σημείο καμπής. Για σύγκριση, το 2021 εξαφανίστηκαν μόλις 2.584 projects, το 2022 περίπου 213.000 και το 2023 γύρω στις 245.000. Το 2024 οι αποτυχίες εκτοξεύθηκαν, με σχεδόν 1,4 εκατομμύρια εγκαταλελειμμένα projects. Τίποτα όμως δεν συγκρίνεται με την έκρηξη του 2025. Ιδιαίτερα καταστροφικό ήταν το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, το οποίο από μόνο του ευθύνεται για 7,7 εκατομμύρια «χαμένα» tokens - σχεδόν το 35% των περιπτώσεων παύσης λειτουργίας από το 2021.

«Αλυσιδωτή ρευστοποίηση»

Η CoinGecko συνδέει αυτή την επιτάχυνση με την «αλυσιδωτή ρευστοποίηση» της 10ης Οκτωβρίου 2025, όταν μέσα σε 24 ώρες ρευστοποιήθηκαν θέσεις με μόχλευση ύψους 19 δισ. δολαρίων. Το κραχ στην αγορά κρυπτονομισμάτων ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για αυστηροποίηση των δασμών προς την Κίνα. Το Bitcoin έχασε έως και 15% της αξίας του, παρασύροντας ολόκληρη την αγορά. Το επεισόδιο αυτό, που περιγράφεται ως το μεγαλύτερο κύμα απομόχλευσης στην ιστορία των crypto αγορών, προκάλεσε σοκ με μακροχρόνιες συνέπειες. Τα πιο εύθραυστα projects - συχνά με περιορισμένα κεφάλαια και εξαρτημένα από τη συγκυριακή κερδοσκοπία - δεν άντεξαν.

Παραδόξως, αυτή η μαζική «θνησιμότητα» δεν συνοδεύτηκε από μείωση των νέων δημιουργιών. Το 2021 είχαν καταγραφεί λίγο πάνω από 428.000 projects στην GeckoTerminal. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο αριθμός τους αγγίζει τα 20,2 εκατομμύρια. Η έκρηξη αυτή οφείλεται στον πολλαπλασιασμό των πλατφορμών δημιουργίας tokens, που έχουν μειώσει δραστικά τα εμπόδια εισόδου. Το αποτέλεσμα είναι η άνθηση ευκαιριακών projects, συχνά χωρίς στιβαρό οικονομικό μοντέλο ή μακροπρόθεσμο όραμα. Πριν από το 2024, οι αποτυχίες κινούνταν «σε λίγες εκατοντάδες χιλιάδες», επισημαίνει η CoinGecko.

Παρότι τα στοιχεία αυτά σκιαγραφούν μια εικόνα έντονης αστάθειας, η CoinGecko βλέπει και μια άλλη διάσταση: εκείνη της κάθαρσης. «Η αγορά βιώνει ένα ιδιαίτερα βίαιο, αλλά πιθανότατα αναγκαίο ξεκαθάρισμα», τονίζει η πλατφόρμα. Καθώς τα πιο αμιγώς κερδοσκοπικά projects εξαφανίζονται, οι ισχυρότεροι παίκτες ενδέχεται να βγουν από αυτή τη διαδικασία πιο ανθεκτικοί.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου