Από τη Βόρεια Κορέα μέχρι το Ιράν και τη Ρωσία, η άνοδος των κρυπτονομισμάτων έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, αλλά και σοβαρούς κινδύνους. Χώρες και οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα κενά στη ρύθμιση για να χρηματοδοτούν προγράμματα όπλων και να ξεφεύγουν από κυρώσεις, ενώ τα πρόσφατα σκάνδαλα μεγάλων πλατφορμών όπως η Binance φέρνουν στην επιφάνεια σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, με βάση δημοσίευμα του Conversation.

Η Binance και οι κατηγορίες για χρηματοδότηση τρομοκρατών

Δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ (7 Οκτωβρίου 2023), οι οικογένειες των θυμάτων κατέθεσαν αγωγή κατά της Binance, μιας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, κατηγορώντας την ότι αγνόησε συστηματικά τα μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος και τους κανόνες «γνωρίστε τον πελάτη σας».

Η αγωγή, που κατατέθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2025 από περισσότερα από 300 θύματα και συγγενείς, ισχυρίζεται ότι η Binance και ο πρώην CEO της, Changpeng Zhao, επέτρεψαν σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ να ξεπλύνουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσω της πλατφόρμας. Παρά τις κατηγορίες, η Binance δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τους διεθνείς νόμους κυρώσεων.

Αυτό το περιστατικό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς οι ειδικοί εκτιμούν ότι κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται ευρέως από χώρες και οργανώσεις για τη χρηματοδότηση παράνομων προγραμμάτων όπλων.

Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ / EPA

Rogue states και ψηφιακή χρηματοδότηση όπλων

Η Βόρεια Κορέα, το Ιράν και η Ρωσία έχουν αξιοποιήσει τις τρύπες στη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων για να συγκεντρώνουν και να ξεπλένουν χρήματα για στρατιωτικές και τεχνολογικές προμήθειες.

Βόρεια Κορέα: Εκτιμάται ότι περίπου το 50% των ξένων νομισμάτων του προέρχεται από ψηφιακά κέρδη, συχνά μέσω κυβερνο-επιθέσεων, όπως η κλοπή 1,5 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο Bybit τον Φεβρουάριο του 2025. Τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα περνούν από πολλαπλά «πλυντήρια» για να κρυφτεί η προέλευσή τους.

Kim Jong Un inspects the headquarters of the 2nd Corps of North Korean army, KCNA via Reuters

Ιράν: Χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Nobitex για την πώληση πετρελαίου και τη χρηματοδότηση ένοπλων ομάδων, όπως οι Χούτι και η Χεζμπολάχ.

Ρωσία: Πέρα από την αγορά υλικών πολέμου, έχει δημιουργήσει δικά της κρυπτονομίσματα για να παρακάμπτει κυρώσεις και να ενισχύει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ευκολία αγοράς, μεταφοράς και η ανωνυμία των ψηφιακών νομισμάτων τα καθιστά εργαλείο ιδανικό για τέτοιες δραστηριότητες.

Κίνδυνοι για την παγκόσμια ασφάλεια

Το κύριο πρόβλημα δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση μέσω κρυπτονομισμάτων, αλλά η δυνατότητα να «ξεπλένονται» χρήματα μεταξύ διαφόρων εταιρειών-βιτρίνας και ανταλλακτηρίων, αποφεύγοντας την παραδοσιακή τραπεζική εποπτεία. Η ποικιλία των κεντρικών και αποκεντρωμένων πλατφορμών και η έλλειψη συνεπούς διεθνούς εποπτείας καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή κανόνων κατά του ξεπλύματος χρημάτων και της χρηματοδότησης όπλων.

Παρά την ύπαρξη κανονιστικών πλαισίων για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων (VASPs), η εφαρμογή τους παραμένει αδύναμη σε πολλές χώρες, αφήνοντας χώρο για κακόβουλη χρήση.

Φωτογραφία: Unsplash

Η ανάγκη για αυστηρότερη εποπτεία

Η πρόσφατη αμνηστία του Changpeng Zhao (πρώην διευθύνων σύμβουλος της Binance) και η μερική απορρύθμιση της χρήσης κρυπτονομισμάτων από τράπεζες στις ΗΠΑ στέλνουν λανθασμένα μηνύματα σχετικά με τη δέσμευση στην εφαρμογή κυρώσεων και την αντιμετώπιση παράνομων χρηματοδοτήσεων όπλων.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η αδράνεια στην εποπτεία ενισχύει rogue states και τρομοκρατικές οργανώσεις, καθιστώντας τα κρυπτονομίσματα εργαλείο κερδοφορίας για παράνομες δραστηριότητες που απειλούν την εθνική και παγκόσμια ασφάλεια.

Η κρυπτογράφηση έχει μεγάλες δυνατότητες για νόμιμες χρήσεις, αλλά η έλλειψη επαρκών ελέγχων μπορεί να καταστήσει τον ψηφιακό κόσμο όπλο στα χέρια κακόβουλων κρατών και οργανώσεων.