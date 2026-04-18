Οι New York Times «δείχνουν» τον δημιουργό του bitcoin αλλά εκείνος διαψεύδει: Το πρόσωπο - έκπληξη

Αποκαλύφθηκε επιτέλους ποιος βρίσκεται πίσω από τον μυστηριώδη Σατόσι Νακαμότο, γνωστό και ως «πατέρα» του bitcoin; Ύστερα από 18 χρόνια λαϊκών εικασιών, οι New York Times δημοσίευσαν στις αρχές του μήνα μία έρευνα-ποταμό στην οποία η εφημερίδα ισχυρίζεται πως πίσω από το κατά τα φαινόμενα ιαπωνικό ψευδώνυμο βρίσκεται στην πραγματικότητα ένας Βρετανός: o Άνταμ Μπακ. O 55χρονος Μπακ δεν είναι άγνωστος στο χώρο των κρυπτονομισμάτων αφού είναι ο ιδρυτής και επικεφαλής έως σήμερα της blockchain εταιρείας Blockstream.

Η έρευνα των New York Times, με συντάκτη τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Τζον Κέριρου, διήρκεσε έναν ολόκληρο χρόνο. Ο δημοσιογράφος δήλωσε πως ξεκίνησε να ερευνά την υπόθεση το 2024 ύστερα από την προβολή του ντοκιμαντέρ του HBO με τίτλο Money Electric: The Bitcoin Mystery και θέμα την αναζήτηση του πραγματικού ανθρώπου πίσω από το όνομα Σατόσι Νακαμότο.

«Έχω μάθει να ξεχωρίζω τις κινήσεις των ψευτών»

Στο ντοκιμαντέρ, ο σκηνοθέτης του, Κάλεν Χόμπακ, είχε συναντήσεις με διάφορους «υπόπτους» μεταξύ των οποίων ο Άνταμ Μπακ, στην Ρίγα της Λετονίας.

Η συμπεριφορά του Μπακ μπροστά στην κάμερα κίνησε τις υποψίες του δημοσιογράφου των New York Times που έγραψε: «Στην αναφορά του ονόματός του εμφανίστηκε πολύ νευρικός, αρνήθηκε πολύ έντονα πως είναι ο Σατόσι ενώ ζήτησε να παραμείνει διακριτική η συζήτησή τους. ΄Εχοντας συναντήσει πολλούς ψεύτες στη ζωή μου, έμαθα καλά πώς να ξεχωρίζω τις κινήσεις τους. Η συμπεριφορά του κ. Μπακ-τα πονηρά μάτια του, το περίεργο, αδέξιο γέλιο του, η σπασμωδική κίνηση του αριστερού χεριού του, όλα μου φάνηκαν ύποπτα».

Το ιδιαίτερο λεξιλόγιο

Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες εξετάζοντας εξονυχιστικά δημοσιοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρχεία και βάσεις δεδομένων και πλήθος δημοσιευμάτων. Ιδιαίτερα ανέλυσε την αλληλογραφία του «Νακαμότο» και ειδικά τα μηνύματα με τον Μάρτι Μάλμι, Φινλανδό προγραμματιστή ο οποίος είχε, επίσης, εμπλοκή στην δημιουργία του bitcoin.

Εκεί ήταν εμφανές πως ο Σατόσι αναμείγνυε «βρετανικό τρόπο γραφής με αμερικανικές εκφράσεις», λέει ο Κέριρου. Ανάμεσα στις λέξεις και τις φράσεις που ο Σατόσι χρησιμοποιούσε πολύ συχνά ήταν οι «dang», «backup», «human friendly», «on principle», «burning the money», «hand tuned», «a menace to the network».

«Χρησιμοποίησα την μηχανή αναζήτησης του X για να δω ποιοι από όσους είχαν αναφερθεί πως βρίσκονταν πίσω από τον Σατόσι, χρησιμοποιούσαν όλους αυτούς τους όρους. Μόνο ένας τους χρησιμοποιούσε σχεδόν όλους: ο κ. Μπακ», εξηγεί.

Ενδιαφέρον για την αναρχία

Η έρευνα αποκάλυψε πως ο Σατόσι ήταν μέλος των Cypherphunk, ομάδα αναρχικών της δεκαετίας του ΄90 με ειδίκευση στην κρυπτογράφηση δεδομένων. «Πιο σημαντικό απ΄όλα είναι πως ο Μπακ είχε επινοήσει το Hashcash, ένα στατιστικό σύστημα επίλυσης προβλημάτων, το οποίο ο Σατόσι είχε χρησιμοποιήσει για την εξόρυξη των bitcoin. Ο Σατόσι είχε αναφέρει το όνομα του Μπακ και το Hashcash στη ‘Λευκή Βίβλο’ του».

Μετά από συνεντεύξεις με έξι πρώην συνεργάτες του ΄Ανταμ Μπακ, ο δημοσιογράφος των New York Times τον συνάντησε για πρώτη φορά στο Λας Βέγκας στο πλαίσιο «έρευνας για το bitcoin».

Εκεί έμαθε για το παρελθόν του και το ενδιαφέρον του για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία των αρχείων από την παρακολούθηση των κυβερνήσεων. «Το χόμπι του κ. Μπακ το οποίο έχει αναγάγει σε επίπεδο Master’s degree είναι η ίδια τεχνική κρυπτογράφησης που έχει χρησιμοποιήσει και ο Σατόσι», συμπέρανε ο Κέριρου.

«Δεν γνωρίζω καν ποιος είναι ο Σατόσι»

Η ιδιαίτερα εκτενής έρευνα συνδέει μια σειρά από ενδείξεις και φερόμενες αποδείξεις ενώ αναφέρει κι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζεται «ανησυχητικό»: όταν ο δημοσιογράφος τον προκαλεί ανοιχτά και τον ρωτά για μία φράση του Σατόσι («Είμαι καλύτερος στον κώδικα παρά στα λόγια») ο Μπακ κάνει λάθος και απαντά: «Η αλήθεια είναι πως έχω μιλήσει πάρα πολύ γι΄αυτό».

«Για μερικά δευτερόλεπτα, ο κ. Μπακ είχε πετάξει τη μάσκα και είχε μεταμορφωθεί σε Σατόσι», σύμφωνα με τον Κέριρου.

΄Υστερα από την δημοσίευση της έρευνας στους New York Times, ο ΄Ανταμ Μπακ αντέδρασε έντονα στο Χ στις 8 Απριλίου αρνούμενος κατηγορηματικά πως είναι ο Σατόσι και καταγγέλλοντας την «πλάνη» του δημοσιογράφου εξαιτίας «μιας σειράς συμπτώσεων».

«Επίσης δεν γνωρίζω ποιος είναι ο Σατόσι και πιστεύω πως αυτό είναι καλό που κανείς δεν τον γνωρίζει γιατί αυτό επιτρέπει στο Bitcoin να θεωρείται ένα ψηφιακό αγαθό μαθηματικά σπάνιο», αναφέρεται στην ανάρτηση.