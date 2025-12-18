Αυτή είναι η πρώτη χώρα που δίνει επίδομα 800 δολαρίων τον χρόνο σε κάθε πολίτη σε κρυπτονομίσματα

Τα Νησιά Μάρσαλ θέτουν σε εφαρμογή ένα εθνικό πρόγραμμα καθολικού βασικού εισοδήματος (Universal Basic Income – UBI), το οποίο προβλέπει την καταβολή επιδομάτων και μέσω κρυπτονομίσματος, παράλληλα με πιο συμβατικούς τρόπους πληρωμής. Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα αυτού του είδους που εφαρμόζεται σε εθνική κλίμακα παγκοσμίως.

Βάσει του προγράμματος, κάθε πολίτης και κάτοικος των Νήσων Μάρσαλ λαμβάνει τριμηνιαία ποσά περίπου 200 δολαρίων ΗΠΑ, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να μετριάσει τις πιέσεις από το αυξανόμενο κόστος ζωής. Οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν αν τα χρήματα θα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό, θα καταβληθούν με επιταγή ή θα αποδοθούν σε μορφή κρυπτονομίσματος μέσω της τεχνολογίας blockchain, με τη χρήση ψηφιακού πορτοφολιού που υποστηρίζεται από το κράτος.

«Ως κυβέρνηση θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω», δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ο υπουργός Οικονομικών των Νήσων Μάρσαλ, Ντέιβιντ Πολ.

«Τα 200 δολάρια ανά άτομο κάθε τρίμηνο, περίπου 800 δολάρια τον χρόνο, δεν σε ωθούν να εγκαταλείψεις τη δουλειά σου… λειτουργούν όμως ως ενίσχυση του ηθικού των ανθρώπων», πρόσθεσε.

Από πού χρηματοδοτείται

Τα Νησιά Μάρσαλ, ένα αρχιπέλαγος στον Ειρηνικό Ωκεανό μεταξύ Χαβάης και Αυστραλίας, έχουν πληθυσμό περίπου 42.000 κατοίκους. Όπως ανέφερε ο Πολ, οι πληρωμές λειτουργούν ως «δίχτυ κοινωνικής προστασίας», σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής αυξάνεται και πολλοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα.

Το πρόγραμμα καθολικού βασικού εισοδήματος χρηματοδοτείται μέσω ειδικού καταπιστευματικού ταμείου που δημιουργήθηκε βάσει συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο μεταξύ άλλων την αποζημίωση των Νήσων Μάρσαλ για τις δεκαετίες αμερικανικών πυρηνικών δοκιμών στην περιοχή. Το ταμείο διαθέτει περιουσιακά στοιχεία άνω των 1,3 δισ. δολαρίων, ενώ οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί για επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 500 εκατ. δολαρίων έως το 2027.

Παγκόσμια πρωτιά

Ο δρ Χουί Φαμ, αναπληρωτής καθηγητής και επικεφαλής του τομέα crypto-fintech στο Πανεπιστήμιο RMIT, τόνισε ότι το πρόγραμμα των Νήσων Μάρσαλ «αποτελεί παγκόσμια πρωτιά για την εθνική εφαρμογή ενός συστήματος καθολικού βασικού εισοδήματος». Όπως σημείωσε, η αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain είναι «μοναδική ως προς την εφαρμογή της σε πανεθνική κλίμακα».

Η επιλογή καταβολής των χρημάτων μέσω κρυπτονομίσματος, με τη μεταφορά ενός ψηφιακού token τύπου stablecoin, συνδεδεμένου με το δολάριο ΗΠΑ, σχεδιάστηκε ώστε να αντιμετωπιστεί το πρακτικό πρόβλημα της διανομής χρημάτων σε εκατοντάδες απομακρυσμένα νησιά.

«Είδαμε τις δυνατότητες που προσφέρει το blockchain», ανέφερε ο Πολ.

Η τεχνολογία blockchain είναι περισσότερο γνωστή ως το υπόβαθρο του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων, ωστόσο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και μεταφορά πιο παραδοσιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως κρατικά ομόλογα, κάτι που αξιοποιούν τα Νησιά Μάρσαλ για τη στήριξη του ψηφιακού συστήματος πληρωμών.

Το πρόβλημα του διαδικτύου

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δρ Φαμ, οι ψηφιακές πληρωμές από μόνες τους δεν εξασφαλίζουν απαραίτητα χρηματοοικονομική ένταξη, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως τα Νησιά Μάρσαλ, όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι αποσπασματική και συχνά διακόπτεται.

«Η βελτίωση της κάλυψης του διαδικτύου και η αύξηση της χρήσης έξυπνων κινητών τηλεφώνων είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις για μια οικονομία βασισμένη στο blockchain», υπογράμμισε.

Η πλειονότητα των δικαιούχων επιλέγει προς το παρόν τις παραδοσιακές μεθόδους πληρωμής. Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης των Νήσων Μάρσαλ, περίπου το 60% των πρώτων πληρωμών κατατέθηκε απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβλήθηκε μέσω έντυπων επιταγών. Μόνο ένας μικρός αριθμός πολιτών, περίπου 12 άτομα έως τώρα, έχει επιλέξει την πληρωμή μέσω ψηφιακού πορτοφολιού.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που τα Νησιά Μάρσαλ πειραματίζονται με τα κρυπτονομίσματα. Το 2018, η κυβέρνηση επιχείρησε να δημιουργήσει ένα εθνικό ψηφιακό νόμισμα με την ονομασία Sovereign (SOV), σχέδιο που τελικά εγκαταλείφθηκε έπειτα από προειδοποιήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).