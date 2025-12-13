Η ευρωπαϊκή πόλη που επιτρέπει να πληρώνεις σχεδόν τα πάντα με bitcoin

Στην όχθη της καταγάλανης λίμνης του Λουγκάνο, όχι πολύ μακριά από τα ελβετικά σύνορα με την Ιταλία, ένα McDonald’s δεν είναι πια απλώς ένα φαστ-φουντ. Είναι ζωντανό δείγμα μιας πόλης που δοκιμάζει στην πράξη ένα ρίσκο που οι περισσότερες χώρες ακόμα φοβούνται να αγγίξουν: την καθημερινή χρήση του bitcoin ως μέσου πληρωμής.

Ο πελάτης που ρώτησε «μπορώ να πληρώσω με bitcoin;» δεν έκανε πλάκα. Ο σερβιτόρος όντως έβγαλε μια συσκευή που μοιάζει με POS, αλλά αντί για τράπεζα ή κάρτα, δέχεται κρυπτονομίσματα . Η συναλλαγή ήρθε με έναν μικρότερου μεγέθους αριθμό: 0,00008629 BTC, περίπου 6,6 ελβετικά φράγκα.

Τι συμβαίνει στο Λουγκάνο

Το Λουγκάνο έχει κάνει αυτό που λίγοι τόλμησαν. Όπως αναφέρει σε άρθρό του το BBC, περισσότερα από 350 καταστήματα και εστιατόρια δέχονται bitcoin, από λουκούλλειες αγορές μέχρι καθημερινές ανάγκες. Οι δημοτικές υπηρεσίες δέχονται επίσης πληρωμές σε κρυπτονόμισμα, από τέλη παιδικών σταθμών μέχρι άλλες τοπικές υπηρεσίες.

Το δημοτικό συμβούλιο μάλιστα διένειμε συσκευές πληρωμών με κρυπτονομίσματα δωρεάν στις επιχειρήσεις της πόλη, μια κίνηση που ξεπερνά το απλό «να μπορείς να πληρώσεις». Είναι μια πολιτική στρατηγική για να εδραιώσει το bitcoin στην καθημερινότητα.

The Swiss city that lets you pay for most things with bitcoin https://t.co/HSTErdouOp — BBC News (UK) (@BBCNews) December 11, 2025

Γιατί το κάνουν;

Κάποιοι καταστηματάρχες λένε ότι οι χρεώσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από ό,τι με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, στο bitcoin λένε ότι πέφτουν κάτω από 1%, ενώ οι κάρτες μπορούν να χρεώσουν μέχρι και 3,4% ή περισσότερο.

Οι υποστηρικτές του bitcoin μιλούν για ελευθερία από το παραδοσιακό χρηματοοικονομικό σύστημα και για «οικονομική αυτονομία» χωρίς μεσάζοντες.

Μύθοι και πραγματικότητα

Δεν είναι όμως ρόδινα όλα. Πολλοί κάτοικοι παραμένουν επιφυλακτικοί ή καχύποπτοι, συνδέοντας τα κρυπτονομίσματα με σκιώδεις αγορές, υψηλή μεταβλητότητα και χρηματοοικονομικό ρίσκο. Ο καθηγητής οικονομικών Sergio Rossi προειδοποιεί για τη μεταβλητότητα του bitcoin και συστήνει άμεση μετατροπή σε παραδοσιακά νομίσματα μετά την πληρωμή, για να αποφευχθούν απώλειες.

Από την άλλη, αυτοί που δοκίμασαν να ζήσουν αποκλειστικά με bitcoin στο Λουγκάνο αναφέρουν ότι μπορείς να αγοράσεις σχεδόν τα πάντα, από σούπερ μάρκετ μέχρι υπηρεσίες, αλλά κάποια πράγματα, όπως καύσιμα ή δημόσιες συγκοινωνίες, δεν καλύπτονται ακόμη.

Ποιο είναι το στοίχημα

Για ορισμένους, το Λουγκάνο είναι μια πρωτοποριακή μικρογραφία οικονομίας bitcoin, μια ζωντανή δοκιμή για το αν τα κρυπτονομίσματα μπορούν να ξεφύγουν από το ρόλο του επενδυτικού περιουσιακού στοιχείου και να μπουν στην καθημερινή ζωή. Για άλλους, είναι απλώς ένα τεχνολογικό πείραμα με αβέβαιη προοπτική ευρείας υιοθέτησης.

Το γεγονός ότι το BBC αποφάσισε να το καλύψει δείχνει ότι το πείραμα αυτό δεν είναι απλώς τοπική ιδιοτροπία, για πολλούς είναι μια πρόγευση του πώς ίσως μορφοποιηθεί το χρήμα του αύριο.