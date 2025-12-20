Που να ταξιδέψετε το 2026: Πρωτότυποι προορισμοί μακριά από τη μόδα

Μπορεί το 2025 να μην έχει φύγει ακόμα, ωστόσο πολλοί -ιδιαίτερα προνοητικοί και οργανωτικοί- έχουν ήδη ξεκινήσει να φτιάχνουν τη λίστα των προορισμών που θα επισκεφθούν το 2026.

Πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, η Βαρκελώνη, η Ρώμη, το Τόκιο, το Λονδίνο να είναι παραδοσιακά ψηλά στην λίστα, ωστόσο όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες παραπονιούνται για τον υπερτουρισμό, τις αδιανόητα ακριβές τιμές σε καταλύμματα, τις υπερκοστολογημένες επιλογές ακόμα και στο πρόχειρο φαγητό και την εχθρική συμπεριφορά των ντόπιων προς τους τουρίστες, αλλά και το σχετικό αίσθημα ανασφάλειας σε κάποιους προορισμούς.

Με αυτά τα δεδομένα δεν είναι λίγοι αυτοί που στρέφονται σε εναλλακτικούς λιγότερο «τοριστικούς» προορισμούς σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία που προσφέρουν πιο αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Πρωτότυποι ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026 περιλαμβάνουν εναλλακτικές επιλογές μακριά από τα κλασικά hotspots, ιδανικές για Έλληνες ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες. Αυτοί οι προορισμοί συνδυάζουν φύση, πολιτισμό και εύκολη πρόσβαση από την Ελλάδα, με έμφαση σε λιγότερο πολυσύχναστα μέρη.

Hull, Αγγλία

Το Hull, στον βορρά της Αγγλίας, ξεχωρίζει ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2026, με ανανεωμένα λιμάνια, street art και φεστιβάλ ναυτικής παράδοσης. Όσοι ταξιδεύουν από την Ελλάδα μπορούν να φτάσουν εύκολα με εταιρείες χαμηλού κόστους από Αθήνα σε 3-4 ώρες, απολαμβάνοντας φρέσκο ψάρι και βιομηχανική ιστορία χωρίς τα συνηθισμένα πλήθη που κατακλύζουν άλλες πόλεις της Αγγλίας.​

Photo by Angela Baker on Unsplash

Busan, Νότια Κορέα

Για πολλούς η Σεούλ είναι ο κορυφαίος προορισμός στην Νότια Κορέα. Ωστόσο η πόλη-λιμάνι του Busan προσφέρει αξεπέραστες εμπειρίες με παραλίες που μοιάζουν με την Κόπα Καμπάνα, όπως η Haeundae, φουτουριστικά νυχτερινά φώτα και φεστιβάλ ταινιών, μακριά από την πολυσύχναστη πρωτεύουσα. Οι πτήσεις μέσω Κωνσταντινούπολης από Ελλάδα διαρκούν περίπου 12 ώρες. Το Busan θεωρείται ιδανικός προορισμός για όσους αγαπούν το φαγητό ιδιαίτερα το street food όπως hotteok και θαλασσινά.​

Photo by B L on Unsplash

Marrakech, Μαρόκο

Άρωμα ανατολής και Αφρικής. Το Marrakech εντυπωσιάζει με τα souks, riads και τα βουνά του Άτλαντα, ιδανικό για hammam και μαροκινή κουζίνα όπως tajine. Απευθείας πτήσεις από Αθήνα (3 ώρες) το καθιστούν εύκολο προορισμό, με εποχιακά φεστιβάλ μουσικής. Από το Marrakech μπορείτε να ζήσετε και την αυθεντική εμπειρία της ερήμου Σαχάρα, καθώς υπάρχουν οργανωμένα πακέτα εκδρομών από τοπικά τουριστικά γραφεία. Ποιος δεν θα ήθελε να κοιμηθεί μέσα σε μια σκηνή στην έρημο κάτω από τον έναστρο ουρανό;​

Photo by CALIN STAN on Unsplash

Porto, Πορτογαλία

το Porto αναδεικνύεται με τον ποταμό Douro, τα τοπικά κρασιά port και τα περίφημα διακοσμητικά πλακάκια azulejo. Η πόλη του Πόρτο παρότι είναι λιγότερο τουριστική από Λισαβόνα είναι εξίσου πανέμορφη. Πτήσεις 4 ωρών από Ελλάδα επιτρέπουν να συνδυάσετε boat tours και φεστιβάλ τζαζ, με οικονομικές επιλογές διαμονής.​

Photo by Nick Karvounis on Unsplash

Luang Prabang, Λάος

Ασία μακριά από τους φρενήρεις ρυθμούς της Σιγκαπούρης και της Μπανγκόνγκ. Το Luang Prabang συνδυάζει βουδιστικούς ναούς, καταρράκτες και νυχτερινές αγορές στο Μεκόνγκ, σε έναν προορισμό που είναι ταυτόχρονα αυθεντικός και ήσυχος. Πτήσεις μέσω Μπανγκόκ (10-12 ώρες συνολικά) το κάνουν προσιτό, με μονοπάτια πεζοπορίας και βόλτες στην πλάτη ελεφάντων.​

Photo by CJ on Unsplash

Cape Winelands, Νότια Αφρική

Άγια ομορφιά στην αφρικανική ήπειρο. Το Cape Winelands γύρω από το Stellenbosch προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα με αμπελώνες, γευσιγνωσίες και βουνά, μακριά από το Κέιπ Τάουν. Μακρινός προορισμός με πτήσεις που διαρκούς 12+ ώρες μέσω Ντουμπάι. Ωστόο οι ταξιδιώτες ανταμείβονται με οινικές διαδρομές και φύση για τους λάτρεις του κρασιού.​