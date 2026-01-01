Ταξίδια στην Ευρώπη: Τι είναι το ETIAS που έρχεται το 2026 και ποιοι θα πληρώνουν

Τα ταξίδια στην Ευρώπη όπως τα γνωρίζαμε αλλάζουν. Από το 2026, η είσοδος πολιτών τρίτων χωρών στον χώρο Σένγκεν δεν θα γίνεται απλώς με ένα εισιτήριο και ένα διαβατήριο. Θα απαιτείται προέγκριση ταξιδιού, μέσω του νέου ευρωπαϊκού συστήματος ETIAS.

Η αλλαγή δεν αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες, αφορά όμως εκατομμύρια ταξιδιώτες και επηρεάζει άμεσα τον τουρισμό, τις αερομεταφορές και τα ταξίδια αναψυχής και εργασίας.

Τι είναι το ETIAS και γιατί θεσπίζεται

Το ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα προέγκρισης ταξιδιού, παρόμοιο με το ESTA των ΗΠΑ. Στόχος του είναι:

η ενίσχυση της ασφάλειας

ο έλεγχος πριν την άφιξη

και η καλύτερη διαχείριση των συνόρων της ΕΕ

Η άδεια εκδίδεται online, πριν το ταξίδι, και ελέγχεται ηλεκτρονικά στα σύνορα.

Ποιοι χρειάζονται ETIAS από το 2026

Το ETIAS δεν αφορά πολίτες της ΕΕ. Αφορά ταξιδιώτες από χώρες που σήμερα μπαίνουν χωρίς βίζα στον χώρο Σένγκεν, όπως:

ΗΠΑ

Καναδάς

Ηνωμένο Βασίλειο

Αυστραλία

Ιαπωνία

Νότια Κορέα

Με απλά λόγια:

μπαίνουν χωρίς βίζα

αλλά όχι χωρίς άδεια

Πόσο κοστίζει και πόσο διαρκεί

Κόστος: 7 ευρώ ανά άδεια

Διάρκεια ισχύος: 3 χρόνια ή μέχρι τη λήξη του διαβατηρίου

Εξαιρέσεις: δωρεάν για ανηλίκους και άτομα άνω των 70 ετών



Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση.

Πώς γίνεται η αίτηση – τι θα δηλώνουν οι ταξιδιώτες

Η διαδικασία είναι ψηφιακή και σύντομη, αλλά όχι τυπική. Ο ταξιδιώτης θα πρέπει να δηλώσει:

προσωπικά στοιχεία

στοιχεία διαβατηρίου

χώρα πρώτης εισόδου

απαντήσεις σε ερωτήσεις ασφάλειας

Στις περισσότερες περιπτώσεις η έγκριση θα είναι άμεση, ωστόσο προβλέπεται και:

χειροκίνητος έλεγχος

ή απόρριψη, αν εντοπιστούν ζητήματα ασφαλείας

Τι σημαίνει το ETIAS για τον τουρισμό

Για τον ευρωπαϊκό τουρισμό – και ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα – το ETIAS είναι δίκοπο μαχαίρι.

Θετικά:

καλύτερος έλεγχος συνόρων

ψηφιακή ιχνηλασιμότητα

λιγότερες καθυστερήσεις κατά την άφιξη

Αρνητικά:

επιπλέον βήμα πριν το ταξίδι

μικρό αλλά υπαρκτό κόστος

κίνδυνος σύγχυσης για μη εξοικειωμένους ταξιδιώτες

Οι φορείς του τουρισμού εκφράζουν ανησυχία ότι, ειδικά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής, η άγνοια ή η γραφειοκρατία μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά.

Πότε ακριβώς τίθεται σε εφαρμογή

Το ETIAS αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός του 2026, μετά την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος εισόδου/εξόδου (EES) στα σύνορα της ΕΕ. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ταξιδιώτες

Να κάνουν την αίτηση πριν κλείσουν ή πριν ταξιδέψουν

Να αποφεύγουν ανεπίσημα sites που χρεώνουν έξτρα

Να γνωρίζουν ότι χωρίς ETIAS δεν θα επιβιβάζονται σε πτήσεις

Από το 2026 το ETIAS δεν είναι γραφειοκρατική λεπτομέρεια. Είναι προϋπόθεση ταξιδιού.