Εσύ θα κοιμόσουν στον πάγο; - Τα παγωμένα ξενοδοχεία με κρεβάτια φτιαγμένα από νερό ποταμών

Η κατασκευή τους είναι πολυτελέστατη, αλλά η ζωή τους περιορισμένη. Τα Ice Hotels λιώνουν με την έλευση της άνοιξης, έχοντας όμως προηγουμένως χαρίσει μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία στους επισκέπτες που έχουν επιλέξει να περάσουν τις διακοπές τους σε ένα μέρος που μοιάζει βγαλμένο από τις σελίδες κάποιου παραμυθιού.

Στολισμένο με λαμπερά έργα τέχνης και κατασκευασμένο μόνο για λίγους μήνες πριν λιώσει, το Icehotel της Σουηδίας στο Jukkasjärvi άνοιξε τις παγωμένες πόρτες του για τη χειμερινή περίοδο. Αυτό το μοναδικό κατάλυμα διαθέτει 12 σουίτες, καθεμία διακοσμημένη από 33 διαφορετικούς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, ενώ έχει ακόμη 15 έως 20 αίθουσες πάγου.



Ο πάγος για την κατασκευή του ξενοδοχείου συλλέχθηκε τον Μάρτιο από τον ποταμό Torne και το οίκημα των 2.800 τετραγωνικών μέτρων κατασκευάστηκε τον περασμένο μήνα.



Μια εντυπωσιακή ομάδα 89 κατασκευαστών, σχεδιαστών και καλλιτεχνών εργάστηκε ακούραστα για να μετατρέψει το χιόνι και τον πάγο σε ένα κτίριο, σύμφωνα με τη Daily Mail.



ICEHOTEL 36 in Swedish Lapland, the original ice hotel, has opened its doors to shimmering artwork of snow and ice. Work started in March with snow and ice harvested from the Torne River. By spring, it will all melt back into the river.#lapland #icehotel #Sweden… pic.twitter.com/AvqFunqiKX — The Travel Magazine (@TravelMagazine) December 16, 2025

Όταν οι επισκέπτες εισέρχονται στο ξενοδοχείο, βλέπουν την Κεντρική Αίθουσα μήκους 30 μέτρων, την Cathedral Grove, η οποία αποτελείται από ένα λαμπερό δάσος από παγωμένες κορυφές δέντρων. Υπάρχει ακόμη και ένα πιάνο με ουρά σε φυσικό μέγεθος, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πάγο, για το οποίο ο δημιουργικός διευθυντής του Icehotel, Luca Roncoroni, είναι «ιδιαίτερα περήφανος».

Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης αίθουσα τελετών όπου τα ζευγάρια μπορούν να παντρευτούν περιτριγυρισμένα από χιόνι και πάγο.

Οι σουίτες του Icehotel χαρακτηρίζονται ως «ζωντανή έκθεση τέχνης», έχουν διαφορετικό θέμα η καθεμία και είναι προσεκτικά κατασκευασμένες από έμπειρους καλλιτέχνες.



Στα παγωμένα δωμάτια η θερμοκρασία είναι περίπου -5 βαθμούς Κελσίου και οι επισκέπτες τυλίγονται σε δέρματα ταράνδου και έναν υπνόσακο καθώς κοιμούνται περιτριγυρισμένοι από λαμπερό πάγο.

Στους μήνες λειτουργίας του, οι επισκέπτες μπορούν να μείνουν σε 18 σουίτες art και deluxe, ενώ δωμάτια και καμπίνες ξενοδοχείων είναι διαθέσιμα για όσους θέλουν κάτι πιο ζεστό.

Το εστιατόριο Icehotel προσφέρει ένα μενού πάγου τεσσάρων πιάτων που σερβίρεται σε κρυστάλλινα κομμάτια πάγου που προέρχονται από τον ποταμό Torne.



Στους εξωτερικούς χώρους, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες για να απολαύσει κανείς, όπως περιηγήσεις με snowmobile για να δει το Σέλας, βόλτα με έλκηθρο με σκύλους και γλυπτική στον πάγο. Οι επισκέπτες έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια παραδοσιακή ιεροτελεστία σάουνας.



Unsplash

Πώς κατασκευάζεται ένα ξενοδοχείο από πάγο;



Η διαδικασία ξεκινά πολύ πριν από την άφιξη των χειμερινών επισκεπτών. Η συγκομιδή πάγου πραγματοποιείται συνήθως στα τέλη του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης, όταν μπορούν να κοπούν χοντρά μπλοκ από τα κοντινά ποτάμια και να αποθηκευτούν κατά τους θερμότερους μήνες.

Η κατασκευή ξεκινά όταν οι θερμοκρασίες παραμένουν κάτω από το μηδέν, συνήθως τον Νοέμβριο.



Στο Icehotel, χρησιμοποιήθηκαν περίπου 550 τόνοι πάγου, μαζί με δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα «snis» - ένα πυκνό μείγμα χιονιού και πάγου που χρησιμοποιείται για δομικούς τοίχους και οροφές.



Welcome to one of the world’s most unique Hotels, The Ice Hotel Sweden.



The Icehotel in Jukkasjärvi, Sweden, is pure magic! Every winter, artists from around the world hand-carve an entirely new hotel out of crystal-clear ice from the nearby Torne River, creating breathtaking… pic.twitter.com/I6GfHEDCdh — 𝕏 Travels, Hotels and Resorts (@em3dia) November 26, 2025

Ο πάγος συλλέχθηκε την άνοιξη από τον ποταμό Torne, πριν λιώσει το Icehotel της προηγούμενης σεζόν. Στη συνέχεια αποθηκεύτηκε σε ένα υπόστεγο που λειτουργούσε με ηλιακή ενέργεια μέχρι να είναι έτοιμο προς κατασκευή το νέο, μοναδικό ακίνητο της χρονιάς.

Μόλις οι θερμοκρασίες της άνοιξης αυξηθούν, η κατασκευή αφήνεται να λιώσει φυσικά, επιστρέφοντας τους τοίχους, τα κρεβάτια και τα εξαρτήματά της στο ποτάμι, όπως περιγράφει το Euronews.

Παρά την φαινομενική ενόχληση που συνεπάγεται μια νύχτα στον πάγο, στην πραγματικότητα οι επισκέπτες περνούν τον περισσότερο χρόνο τους σε ζεστά δωμάτια και κοιμούνται σε μαξιλάρια, σύμφωνα με το Icehotel.

Αυτές οι ανέσεις - και η φευγαλέα εποχικότητα της εμπειρίας - εκτοξεύουν τις τιμές διανυκτέρευσης στα 400 ευρώ ή και περισσότερο, ανάλογα με την τοποθεσία, τον τύπο δωματίου και τις πρόσθετες παροχές.

