Ταξιδιωτική Έκρηξη: Οι Έλληνες ξοδεύουν 20% περισσότερο το 2025

Με βάση έρευνα της Visa, ο αριθμός των Ελλήνων ταξιδιωτών στο εξωτερικό παρουσίασε αύξηση σχεδόν 20% τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των Ελλήνων ταξιδιωτών στο εξωτερικό αυξήθηκε κατά 20% την ίδια χρονική περίοδο.

Η μεγαλύτερη άνοδος στην ταξιδιωτική κίνηση καταγράφηκε τους θερινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο), με αύξηση που ξεπέρασε το 20%, ενώ οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 25% κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών.

Ευρωπαϊκοί προορισμοί στην κορυφή της λίστας

Οι Έλληνες φαίνεται να προτιμούν κυρίως ευρωπαϊκούς προορισμούς. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Visa, πάνω από το 80% των συνολικών διασυνοριακών δαπανών πραγματοποιούνται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οι πέντε πιο δημοφιλείς προορισμοί για τους Έλληνες είναι: Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Τουρκία.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των ταξιδιωτών αυξήθηκε σημαντικά σε συγκεκριμένους προορισμούς το 2025. Στην Αίγυπτο, η αύξηση ξεπέρασε το 80%, ενώ στην Ιαπωνία η αύξηση έφτασε το 70%. Ακολουθούν η Αλβανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σλοβενία.

Καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων ταξιδιωτών

Οι πέντε κατηγορίες στις οποίες οι Έλληνες ξόδεψαν τις περισσότερες χρηματικές ποσότητες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους είναι οι εξής: εστιατόρια, τρόφιμα και παντοπωλεία, καταλύματα, ένδυση και αξεσουάρ, καθώς και καταστήματα λιανικής.

Όσον αφορά τις χώρες όπου καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες δαπάνες, οι κορυφαίοι προορισμοί είναι: Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία.

Αναφορικά με την καταναλωτική συμπεριφορά στις πέντε πιο δημοφιλείς χώρες, παρατηρούνται ορισμένες διαφοροποιήσεις. Στην Ιταλία, το 20% των συνολικών δαπανών κατευθύνεται στην κατηγορία "ένδυση και αξεσουάρ", ποσοστό που είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων χωρών (12%). Στη Γερμανία, οι δαπάνες για τρόφιμα και παντοπωλεία ήταν σχεδόν διπλάσιες από τον μέσο όρο. Στη Γαλλία, οι ταξιδιώτες ξοδεύουν 3% περισσότερο από τον μέσο όρο για ψυχαγωγία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αγορές στα πολυκαταστήματα αυξήθηκαν κατά 4% σε σύγκριση με άλλους προορισμούς.

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, δήλωσε: «Το ταξίδι πρέπει να είναι απλό και χωρίς προβλήματα: με ένα άγγιγμα της κάρτας και ένα αξιόπιστο δίκτυο που λειτουργεί παντού. Καθώς οι Έλληνες εξερευνούν νέους προορισμούς, επενδύουμε σε συνεργασία με τράπεζες και εμπόρους, για να προσφέρουμε σύγχρονες δυνατότητες πληρωμών, όπως το tokenized checkout και ανέπαφες συναλλαγές. Στόχος μας είναι οι πληρωμές να είναι αθόρυβες και να λειτουργούν αποτελεσματικά σε κάθε σημείο της διαδρομής».