Δρυόδασος Φολόης: Ένας δρόμος αδιανόητης ομορφιάς - Εντυπωσιακό βίντεο

Μόλις λίγες ώρες μακριά από την Αθήνα, οι ταξιδιώτες που θα επιλέξουν την Πελοπόννησο για την χειμερινή της εκδρομή οφείλουν να κάνουν βόλτα από τον μοναδικό δρόμο που βρίσκεται μέσα σε δάσος και χαρίζει αμέτρητες εντυπωσιακές εικόνες.

Το νέο βίντεο του καναλιού Up Stories, ταξιδεύει το κοινό στο Δρυόδασος της Φολόης, έναν από τους πιο ιδιαίτερους και λιγότερο προβεβλημένους φυσικούς προορισμούς της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα σπάνιο δάσος βελανιδιών, μοναδικό στα Βαλκάνια, που κατά τη χειμερινή περίοδο προσφέρει ένα εντυπωσιακό φυσικό κοντράστ, χάρη στη συνύπαρξη φυλλοβόλων και αειθαλών δέντρων.

Η διαδρομή που το διασχίζει μετατρέπεται σε εμπειρία από μόνη της, με ήρεμο ρυθμό, συνεχείς εναλλαγές χρωμάτων και φως που αλλάζει διαρκώς το τοπίο. Το Δρυόδασος της Φολόης αποτελεί ιδανική επιλογή για χριστουγεννιάτικες αποδράσεις, καθώς μπορεί να συνδυαστεί με την Ορεινή Αρκαδία, τα ορεινά χωριά της Ηλείας και την Αρχαία Ολυμπία. Ένας προορισμός για όσους αναζητούν φύση, αυθεντικές εικόνες και διαδρομές μακριά από την πολυκοσμία.