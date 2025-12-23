Διακοπές και τον χειμώνα με κοινωνικό τουρισμό - Δωρεάν διαμονή έως και 12 μέρες

Οι κάτοχοι της επιταγής κοινωνικού τουρισμού έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν και χειμερινές διακοπές ενεργοποιώντας το voucher που έχουν λάβει μέσω του αντίστοιχου προγράμματος της ΔΥΠΑ.

Αν και η διάρκεια του προγράμματος έχει επεκταθεί στους 13 μήνες, με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30ή Ιουνίου 2026, οι δικαιούχοι της επιταγής μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν τη γιορτινή περίοδο των Χριστουγέννων (15.12.2025 – 14.01.2026), καθώς για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20%. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εξαιρουμένων των Σποράδων.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν στους παρόχους ποσό ιδιωτικής συμμετοχής το οποίο συμφωνείται με τον πάροχο. Το ποσό ιδιωτικής συμμετοχής δεν πρέπει να ξεπερνάει συγκεκριμένα ανώτατα όρια που ορίζονται στη Δημόσια Πρόκληση της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι που επιλέγουν για τις διακοπές τους καταλύματα στις νήσους Λέσβο, Λέρο, Σάμο, Χίο και Κω ή στον νομό Έβρου και στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας του ν. Ευβοίας δεν υποχρεούνται να καταβάλουν ποσό ιδιωτικής συμμετοχής.



Οι κάτοχοι επιταγών (voucher) κοινωνικού τουρισμού μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους, από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με την επιχείρηση.

Για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένα οφέλη:

Έως 10 διανυκτερεύσεις, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, σε καταλύματα των νησιών Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος.

Έως 12 διανυκτερεύσεις, εντελώς δωρεάν, σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας), καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την σχετική ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

