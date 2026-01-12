Επιδότηση «μαμούθ» για αλλαγή αυτοκινήτου: Οι δικαιούχοι, τα εισοδηματικά όρια και τα ποσά

Ένα νέο, εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου οχημάτων βρίσκεται προ των πυλών και φέρνει γενναία οικονομικά κίνητρα για όσους θέλουν να αφήσουν πίσω το παλιό, ρυπογόνο αυτοκίνητο και να περάσουν σε ένα νέο, ηλεκτρικό ή χαμηλών εκπομπών. Στο επίκεντρο μπαίνουν οι λεγόμενες «μεταφορικά ευάλωτες» ομάδες, οι οποίες θα μπορούν να διεκδικήσουν επιδοτήσεις που φτάνουν τις αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Το μέτρο εντάσσεται στο Κλιματικό και Κοινωνικό Σχέδιο (ΚΚΣ), το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, με διπλό στόχο. Αφενός τη μείωση των εκπομπών ρύπων και αφετέρου τη στήριξη νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων που εξαρτώνται από το αυτοκίνητο για την καθημερινότητά τους.

Ποιοι θεωρούνται δικαιούχοι

Στον «πυρήνα» του προγράμματος βρίσκονται πολίτες και επαγγελματίες με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, όπως:

οικογένειες με παιδιά

κάτοικοι νησιωτικών, ορεινών ή απομακρυσμένων περιοχών

άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι

φοιτητές με χαμηλό εισόδημα

μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες

Το βασικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 25.000 ευρώ ετησίως και αυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση, φτάνοντας έως και τις 30.000 ευρώ.

Πώς θα δίνεται η ενίσχυση

Με δεδομένο ότι η αγορά ενός «καθαρού» οχήματος κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου 30.000 ευρώ, το πρόγραμμα προβλέπει συνδυασμό μέτρων για τη μείωση του τελικού κόστους:

άμεση κρατική επιδότηση

δυνατότητα 10ετούς δανείου με κρατική εγγύηση

πρόσθετες ενισχύσεις για ευάλωτες ομάδες, που καλύπτουν έξοδα φόρτισης ή εγκατάστασης σχετικών υποδομών

Παραδείγματα ωφελούμενων

Τρίτεκνη οικογένεια σε νησί, με εισόδημα 28.000 ευρώ, μπορεί να αποκτήσει ηλεκτρικό οικογενειακό όχημα με σημαντική επιδότηση.

Ελεύθερος επαγγελματίας με παλιό φορτηγάκι μπορεί να το αντικαταστήσει με ηλεκτρικό van, λαμβάνοντας επιπλέον ενίσχυση για την εγκατάσταση φορτιστή.

Συνταξιούχος σε αγροτική περιοχή με χαμηλό εισόδημα μπορεί να αποσύρει αυτοκίνητο 20ετίας και να περάσει σε νέο, μικρό ηλεκτρικό μοντέλο.

Φοιτήτρια στην Αθήνα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για ηλεκτρικό σκούτερ ή ποδήλατο.

Πότε ξεκινά

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος τοποθετείται εντός του 2026, με στόχο τη σταδιακή επέκτασή του σε πανελλαδικό επίπεδο.