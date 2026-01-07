Πότε θα πληρωθούν συντάξεις και επιδόματα Φεβρουαρίου

Το υπόλοιπο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περισσότερων συνταξιούχων έχει αρχίσει να μειώνεται και ήδη ανυπομονούν για την πληρωμή των συντάξεων του Φεβρουαρίου.



Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΦΚΑ, οι μη μισθωτοί αναμένεται να πληρωθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ενώ οι μισθωτοί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.



Οι συντάξεις θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, όπως συμβαίνει συνήθως.



Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται και η ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ για την ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων στους δικαιούχους. Επειδή η τελευταία εργάσιμη του μήνα είναι η 30ή Ιανουαρίου, το πιθανότερο είναι πως εκείνη την ημέρα θα πιστωθούν και τα επιδόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.



Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών



Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις σε:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)

Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (ν. 4387/2016), μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για: