Αλαλούμ με τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νέα ανατροπή στις ημερομηνίες πληρωμής

Σύγχυση επικράτησε τα τελευταία 24ωρα γύρω από τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές στις ημερομηνίες καταβολής τους. Ενώ αρχικά είχε εκδοθεί απόφαση, με υπογραφή του διοικητή του e-ΕΦΚΑ , Αλέξανδρος Βαρβέρης, που τροποποιούσε τη δεύτερη πληρωμή, τελικά υπήρξε νέα ανατροπή και επανακαθορισμός του χρονοδιαγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε ομόφωνα τις ημερομηνίες καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων, με στόχο, όπως αναφέρεται, την ομαλή ροή των πληρωμών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026

Οι πληρωμές θα γίνουν με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών:

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (νόμος 4387/2016), μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο Μισθωτών όσο και Μη Μισθωτών

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

«Φρένο» στις επικουρικές – Καμία αύξηση και το 2026

Στο μεταξύ, παγωμένες θα παραμείνουν και φέτος οι επικουρικές συντάξεις, για έκτη συνεχόμενη χρονιά μετά τις αυξήσεις που είχαν δοθεί τον Φεβρουάριο του 2020 με τον ασφαλιστικό νόμο Βρούτση.

Αρμόδια κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι, παρά το πλεόνασμα στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ για το 2025, δεν υπάρχει περιθώριο αυξήσεων. Όπως επισημαίνουν, οι σχετικοί περιορισμοί προβλέπονται από τον νόμο Κατρούγκαλου (2016) και δεν τροποποιήθηκαν μετέπειτα, λειτουργώντας ως «κόφτης» για οποιαδήποτε αναπροσαρμογή.



Εν κατακλείδι οι ημερομηνίες έκλεισαν, οι αυξήσεις όχι. Και οι συνταξιούχοι καλούνται –για άλλη μια φορά– να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις με κομμένη την ανάσα.