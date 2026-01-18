«Έκρηξη» συνταξιοδοτήσεων το 2025 - Γιατί καταγράφηκε ρεκόρ αιτήσεων

Το 2025 καταγράφεται η μεγαλύτερη «έκρηξη» συνταξιοδοτήσεων που έχει σημειωθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία να αποτυπώνουν μια πρωτοφανή αύξηση στις νέες αιτήσεις.



Συγκεκριμένα, οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης το 2024 ανήλθαν σε 197.228, ενώ το 2025 εκτοξεύτηκαν στις 225.803, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό.

7 στις 10 αιτήσεις από γυναίκες

Βασικός λόγος που χιλιάδες ασφαλισμένοι επιλέγουν την έξοδο προς τη σύνταξη είναι ο φόβος αλλαγών στα όρια ηλικίας από την 1η Ιανουαρίου 2027. Πολλοί σπεύδουν να κατοχυρώσουν δικαιώματα, προκειμένου να αποφύγουν δυσμενέστερες ρυθμίσεις στο μέλλον.



Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το στοιχείο ότι 7 στις 10 αιτήσεις συνταξιοδότησης υποβάλλονται από γυναίκες, γεγονός που αποτυπώνει την αυξημένη ανασφάλεια αλλά και την ανάγκη έγκαιρης εξόδου από την εργασία.

Μαζική απασχόληση συνταξιούχων: Από 25.000 σε 300.000

Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει τις αποφάσεις των ασφαλισμένων είναι η μαζική απασχόληση συνταξιούχων.



Ο αριθμός των εργαζόμενων συνταξιούχων έχει εκτοξευθεί σε περίπου 300.000 άτομα, από μόλις 25.000 που ήταν πέρσι, γεγονός που δείχνει ότι η σύνταξη δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο στην παραμονή ή την επιστροφή στην εργασία.

Οι αγροτικές συντάξεις οι χαμηλότερες στην Ευρωζώνη

Ο γνωστός εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος, μιλώντας στο Mega, επισήμανε πως οι αγροτικές συντάξεις στην Ελλάδα είναι οι χαμηλότερες σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία:

513 ευρώ είναι η μέση σύνταξη γήρατος

417 ευρώ η μέση σύνταξη χηρείας

185 ευρώ η μέση σύνταξη για ορφανά τέκνα.

Τα ποσά αυτά αποτυπώνουν τις μεγάλες ανισότητες και τις πιέσεις που δέχεται το συνταξιοδοτικό σύστημα, την ώρα που οι αιτήσεις αυξάνονται με εκρηκτικούς ρυθμούς.