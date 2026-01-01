Τι αλλάζει το 2026 για μισθούς, συντάξεις, φόρους - Αυξήσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (πίνακες)

Σημαντικές μεταβολές στο εισόδημα εκατομμυρίων πολιτών φέρνει το 2026, με ένα εκτεταμένο πακέτο παρεμβάσεων που συνδυάζει αυξήσεις μισθών και συντάξεων με σημαντικές φοροελαφρύνσεις. Οι αλλαγές αφορούν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους εργαζόμενους.



Στον δημόσιο τομέα, περίπου 750.000 υπάλληλοι θα δουν διπλή ενίσχυση των αποδοχών τους. Από τον Ιανουάριο του 2026 μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση, με άμεσο όφελος στη μηνιαία μισθοδοσία μέσω χαμηλότερης παρακράτησης φόρου. Το όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των τέκνων, με τους πολύτεκνους να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι. Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2026 τίθεται σε εφαρμογή το νέο μισθολόγιο, με οριζόντια αύξηση 35–40 ευρώ μηνιαίως, συνδεδεμένη με την άνοδο του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Αλλαγές επίσης θα υπάρξουν και στους ένστολους και τα ειδικά μισθολόγια. Ειδικότερα, εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, θα δουν αυξήσεις λόγω της αναμόρφωσης του ειδικού μισθολογίου και της αύξησης της αποζημίωσης για τη νυχτερινή απασχόληση. Ενδεικτικά: για τους ανώτερους αξιωματικούς αναμένεται μέση αύξηση 276 ευρώ τον μήνα, για υπαξιωματικούς 128 ευρώ και για ειδικούς φρουρούς περίπου 63 ευρώ.



Η φορολογική μεταρρύθμιση αποτελεί τον βασικό πυλώνα των αλλαγών. Από το 2026 μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές σε όλα σχεδόν τα εισοδηματικά κλιμάκια, με πρόσθετες μειώσεις για οικογένειες με παιδιά. Για νέους έως 25 ετών θεσπίζεται πλήρης απαλλαγή φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ για όσους είναι έως 30 ετών προβλέπονται σημαντικά χαμηλότεροι συντελεστές. Συνολικά, περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να ωφεληθούν, με το όφελος να γίνεται αισθητό άμεσα σε μισθούς και συντάξεις άνω των 700–800 ευρώ καθαρά.

Πιο αναλυτικά, από το φορολογικό έτος 2026 και μετά, οι συντελεστές φόρου μειώνονται κατά 2 έως και 22 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με το εισόδημα, την ηλικία και τον αριθμό των παιδιών.

Χωρίς παιδιά

Για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα:



20% από 22% για εισόδημα 10.000–20.000 ευρώ

26% από 28% για 20.000–30.000 ευρώ

34% από 36% για 30.000–40.000 ευρώ

39% από 44% για 40.000–60.000 ευρώ

Οικογένειες με παιδιά: Εδώ «γράφει» η διαφορά

- 1 παιδί: οι συντελεστές έως τα 40.000 ευρώ μειώνονται επιπλέον κατά 2 μονάδες σε σχέση με τους άτεκνους.

- 2 παιδιά: μείωση 4 μονάδων στα κλιμάκια έως 30.000 ευρώ (16% και 22%).

- 3 παιδιά: 9% από 22% (10.000–20.000 €), 20% από 28% (20.000–30.000 €).

- 4 παιδιά: μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ, σημαντικές μειώσεις και στα υψηλότερα κλιμάκια.

- 5 παιδιά και άνω: πρόσθετη μείωση 2 μονάδων στο κλιμάκιο 20.000–30.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Νέοι εργαζόμενοι: Σχεδόν αφορολόγητοι στα πρώτα εισοδήματα

Έως 25 ετών: μηδενίζεται πλήρως ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

26–30 ετών: ο συντελεστής 22% στο κλιμάκιο 10.000–20.000 ευρώ πέφτει στο 9%.

Δείτε ενδεικτικά παραδείγματα στους παρακάτω πίνακες:

Ενίσχυση εισοδήματος για συνταξιούχους

Κερδισμένοι από το νέο πλαίσιο είναι επίσης οι συνταξιούχοι. Από το 2026 προβλέπεται νέα αύξηση συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ, ενώ παύει ο συμψηφισμός του 50% της αύξησης με την προσωπική διαφορά. Το μέτρο αφορά πάνω από 670.000 συνταξιούχους και οδηγεί σε πραγματική ενίσχυση του καθαρού τους εισοδήματος.



Παράλληλα, ο κρατικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη στέγαση και τη φορολογία ακινήτων, όπως η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, η μείωση του ΦΠΑ σε ακριτικές περιοχές και η αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης. Το συνολικό κόστος των μέτρων για το 2026 ανέρχεται σε 1,76 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας μια από τις πιο εκτεταμένες εισοδηματικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών.