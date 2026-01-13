Πόσο αυξάνονται τελικά οι μισθοί το 2026 – Τι θα δείξουν οι πρώτες μισθοδοσίες του έτους

Χωρίς να έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ ονομαστικής αύξησης, οι πρώτες μισθοδοσίες του 2026 φέρνουν ήδη υψηλότερα καθαρά ποσά στους λογαριασμούς εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων. Η διαφορά φυσικά δεν προκύπτει από αλλαγή στις αποδοχές, αλλά από τη νέα φορολογική κλίμακα που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και μειώνει αισθητά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αγγίζει περισσότερους από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους και έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό: το όφελος είναι άμεσο, μόνιμο και αποτυπώνεται κάθε μήνα στον καθαρό μισθό. Δεν συνδέεται με επιστροφές φόρου ή μελλοντικές εκκαθαρίσεις, αλλά περνά απευθείας στη μισθοδοσία, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα από την πρώτη κιόλας πληρωμή του νέου έτους.

Μεγάλες ελαφρύνσεις για νέους έως 30 ετών

Στον πυρήνα των αλλαγών βρίσκεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για τα εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ. Η παρέμβαση αυτή λειτουργεί οριζόντια για μισθωτούς και συνταξιούχους, ωστόσο συνοδεύεται από στοχευμένες ελαφρύνσεις που ευνοούν ιδιαίτερα τους νέους εργαζόμενους και τις οικογένειες με παιδιά.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα καθαρά ποσά καταγράφονται στις ηλικίες έως 30 ετών. Για τους νέους έως 25 ετών, το αφορολόγητο όριο εκτινάσσεται στα 22.204 ευρώ, οδηγώντας σε πλήρη μηδενισμό του φόρου για όσους αμείβονται χαμηλά ή μεσαία. Ένας εργαζόμενος 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος μέχρι το 2025 κατέβαλλε φόρο 1.283 ευρώ, από το 2026 δεν πληρώνει τίποτα. Το αποτέλεσμα είναι καθαρή αύξηση περίπου 107 ευρώ τον μήνα, που σε ετήσια βάση ισοδυναμεί σχεδόν με έναν επιπλέον μισθό.

Σημαντική, αν και μικρότερη, είναι η ελάφρυνση και για τους εργαζόμενους ηλικίας 26 έως 30 ετών. Για αυτή την κατηγορία, ο συντελεστής φόρου για τα πρώτα 20.000 ευρώ μειώνεται στο 9%. Έτσι, ένας εργαζόμενος 30 ετών χωρίς παιδιά και με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ βλέπει όφελος που προσεγγίζει τα 650 ευρώ τον χρόνο ή περίπου 50 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Μεγάλες ελαφρύνσεις για ζευγάρια - Ποιοι κερδίζουν τα περισσότερα

Καθοριστικός παράγοντας στη νέα φορολογική κλίμακα είναι και η οικογενειακή κατάσταση. Οι οικογένειες με παιδιά αναδεικνύονται στους μεγάλους κερδισμένους, καθώς οι συντελεστές μειώνονται προοδευτικά όσο αυξάνεται ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων. Για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος, ο φόρος περιορίζεται στο 18% για οικογένειες με ένα παιδί, στο 16% για δύο παιδιά, στο 9% για τρία παιδιά, ενώ μηδενίζεται πλήρως για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Η ρύθμιση εφαρμόζεται ατομικά και όχι σε επίπεδο νοικοκυριού, γεγονός που πολλαπλασιάζει το όφελος όταν εργάζονται και οι δύο γονείς. Ένα ζευγάρι μισθωτών με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ ο καθένας ενισχύεται συνολικά με περίπου 960 ευρώ τον χρόνο. Αν το ίδιο ζευγάρι έχει τρία παιδιά, το ετήσιο όφελος ξεπερνά τις 3.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά μπορεί να αγγίξει ή και να υπερβεί τις 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Αισθητή είναι η διαφορά και για μισθωτούς μεσαίων εισοδημάτων. Εργαζόμενος 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα, με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, βλέπει καθαρή αύξηση περίπου 100 ευρώ τον μήνα σε δωδεκάμηνη βάση, δηλαδή πάνω από 1.200 ευρώ τον χρόνο. Αν εργάζεται και ο ή η σύζυγος με εισόδημα 20.000 ευρώ, το συνολικό οικογενειακό όφελος προσεγγίζει τα 1.800 ευρώ ετησίως.

Οι πρώτοι που είδαν αυξήσεις

Οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν οι πρώτοι που διαπίστωσαν στην πράξη τις αλλαγές, καθώς η προσαρμογή της παρακράτησης φόρου ολοκληρώθηκε εγκαίρως από τις οικονομικές υπηρεσίες. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα αυξημένα καθαρά ποσά εμφανίστηκαν ήδη στις μισθοδοσίες πριν από τα Χριστούγεννα, επιβεβαιώνοντας ότι η μεταρρύθμιση δεν είναι θεωρητική αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο στο εισόδημα.

Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, η φιλοσοφία της παρέμβασης εστιάζει στη στήριξη της εργασίας και της οικογένειας χωρίς αύξηση του μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις. Η ενίσχυση προέρχεται αποκλειστικά από τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί το διαθέσιμο εισόδημα και να δοθεί σταθερό, μόνιμο όφελος στους εργαζόμενους.

Το πλήρες αποτύπωμα της αλλαγής θα φανεί μέσα στο 2026, καθώς οι αυξημένες καθαρές αποδοχές θα λειτουργήσουν σωρευτικά σε ετήσια βάση και θα ενσωματωθούν στην καθημερινότητα των νοικοκυριών, ενισχύοντας την κατανάλωση και την οικονομική ασφάλεια.