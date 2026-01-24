Μισθωτοί: Αυξήσεις από 7 έως και πάνω από 200 ευρώ στις καθαρές αποδοχές Ιανουαρίου (παραδείγματα)

Αυξήσεις από 7 έως και πάνω από 200 ευρώ θα λάβουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου, λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα.

Τα μεγαλύτερα οφέλη θα έχουν οι εργαζόμενοι έως 30 ετών και οι μισθωτοί με παιδιά ενώ αντίθετα περιορισμένες ή και μηδενικές θα είναι οι αυξήσεις για όσους λαμβάνουν χαμηλές αποδοχές.

Αναλυτικότερα τα επιπλέον ποσά ανάλογα με το ύψος των αποδοχών, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση διαμορφώνονται ως εξής:



- Μισθωτός με δύο παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.776 ευρώ θα λάβει αύξηση 86 ευρώ ενώ συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 1.200 ευρώ.



- Εργαζόμενος 25 ετών με καθαρό μισθό 1.250 ευρώ θα έχει αύξηση 177 ευρώ ενώ ετήσιο όφελος προσεγγίζει τα 2.480 ευρώ, δηλαδή σχεδόν δύο μισθούς.



- Για μισθωτό με τρία παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ η αύξηση ανέρχεται σε 93 ευρώ ή περίπου 1.300 ευρώ τον χρόνο.



- Μισθωτός χωρίς παιδιά, με καθαρές αποδοχές 2.580 ευρώ, θα έχει όφελος 79 ευρώ και σε ετήσια βάση 1.100 ευρώ.



- Πολύτεκνος εργαζόμενος με καθαρές αποδοχές 1.800 ευρώ θα δει αύξηση 292,86 ευρώ τον μήνα και συνολικό όφελος 4.100 ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερους από δύο μισθούς.



- Ιδιωτικός υπάλληλος 32 ετών χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, με καθαρές αποδοχές 980 ευρώ τον μήνα, θα έχει αύξηση μόλις 7 ευρώ και ετήσιο όφελος 100 ευρώ.



- Νέος έως 25 ετών με 1.251 καθαρά το μήνα θα έχει αύξηση 177 ευρώ το μήνα και ετήσιο όφελος 2.483 ευρώ ενώ με 1.500 ευρώ καθαρά το μήνα θα έχει αύξηση 229 ευρώ.



- Εργαζόμενος 26-30 ετών με 1.250 καθαρά το μήνα θα έχει αύξηση 93 ευρώ και σε ετήσια βάση 1.300 ενώ για καθαρές αποδοχές 1.500 καθαρά η αύξηση διαμορφώνεται στα 100 ευρώ και σε 1.400 ευρώ το χρόνο.



- Εργαζόμενος με τρία παιδιά και μηνιαίες καθαρές αποδοχές 1.500 θα έχει αύξηση 129 ευρώ η 1.700 ευρώ το χρόνο ενώ με τέσσερα παιδιά ο μισθός του θα αυξηθεί κατά 227 ευρώ και το ετήσιο όφελος θα ανέλθει σε 3.180 ευρώ.

Μείωση φορολογικών συντελεστών

Οι αυξήσεις προκύπτουν από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών οι οποίοι διαμορφώνονται σε 20% από 22% για εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, σε 26% από 28% για εισόδημα 20.001-30.000 ευρώ, σε 36% από 34% για εισόδημα 30.001- 40.000 ευρώ ενώ καθιερώνεται νέος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.001-60.000 ευρώ.

Έτσι μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ φορολογείται από την 1η Ιανουαρίου με συντελεστή 20% από 22%, κερδίζοντας 200 ευρώ το χρόνο η περίπου 14 ευρώ τον μήνα.