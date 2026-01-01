Δημόσιο: Ποιοι υπάλληλοι μπαίνουν στο στόχαστρο με την ισχύ του νέου Πειθαρχικού Κώδικα

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο, αναμορφωμένοπειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, φέρνοντας ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται οι παραβάσεις και αποδίδονται ευθύνες στον κρατικό μηχανισμό.

Με κεντρικό σύνθημα τη διαφάνεια και την ταχύτητα, το Υπουργείο Εσωτερικών στοχεύει να βάλει οριστικό τέλος στις πολυετείς καθυστερήσεις που οδηγούσαν συχνά σε παραγραφή αδικημάτων.

Τι αλλάζει από σήμερα: οι 4 βασικοί πυλώνες



Επιτάχυνση των διαδικασιών: Τίθενται αυστηρά χρονικά όρια για την ολοκλήρωση των πειθαρχικών ερευνών. Στόχος είναι οι υποθέσεις να μην «λιμνάζουν» στα συρτάρια, αλλά να τελεσιδικούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.



Ψηφιοποίηση της διαδικασίας: Καθιερώνεται το ηλεκτρονικό πειθαρχικό μητρώο. Η πορεία κάθε υπόθεσης θα παρακολουθείται ψηφιακά, εξασφαλίζοντας ότι καμία αναφορά δεν θα «χάνεται» στη γραφειοκρατία.



Αυστηρότερες ποινές για σοβαρά παραπτώματα: Εισάγεται μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας και προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας. Οι ποινές γίνονται πιο άμεσες και αυστηρές για όσους πλήττουν το κύρος της δημόσιας διοίκησης.



Ανασύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων: Με στόχο την αντικειμενικότητα, αλλάζει η σύνθεση των οργάνων που κρίνουν τους υπαλλήλους, με μεγαλύτερη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών και μελών του ΑΣΕΠ.

«Το νέο πλαίσιο δεν αποσκοπεί μόνο στην τιμωρία, αλλά κυρίως στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος. Με τον περιορισμό της ατιμωρησίας, το Δημόσιο θωρακίζεται απέναντι σε παθογένειες δεκαετιών, προστατεύοντας ταυτόχρονα τη συντριπτική πλειοψηφία των έντιμων υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους με συνέπεια.Η δικαιοσύνη στο Δημόσιο παύει να είναι αργή. Από σήμερα, οι κανόνες είναι σαφείς για όλους», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.