Δημόσιοι υπάλληλοι: Μπόνους έως 2.000 ευρώ - Ποιοι θα το πάρουν, πότε και με ποια κριτήρια

Μπόνους παραγωγικότητας που φτάνει έως και 2.000 ευρώ ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών για περίπου 25.000 δημόσιους υπαλλήλους όχι ως «γενναία αύξηση μισθού» για όλους, αλλά ως επιβράβευση της απόδοσης στους υπαλλήλους που πετυχαίνουν συγκεκριμένους στόχους μέσα στο 2025.

Τι ακριβώς θα πάρουν

Το μπόνους περιγράφεται από κυβερνητικές πηγές ως μια εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, παρόμοια με έναν «13ο μισθό». Το ποσό ανά δικαιούχο δεν θα είναι ενιαίο για όλους, αλλά θα κυμαίνεται:

τουλάχιστον 1.250 ευρώ, και

έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με την επίτευξη των στόχων.

Το συνολικό κονδύλι που έχει εξασφαλιστεί προσεγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ, ποσό που έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι και δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει την απόδοση στον δημόσιο τομέα.

Ποιοι υπάλληλοι θα λάβουν μπόνους

Δεν πρόκειται για οριζόντια καταβολή σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι δικαιούχοι επιλέγονται με βάση την επίτευξη στόχων και τις αποδόσεις σε κρίσιμες λειτουργίες και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα:

Υπάλληλοι που υπηρετούν σε 99 δημόσιους φορείς,

Εργαζόμενοι σε κρίσιμες υπηρεσίες Δήμων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Στελέχη που έχουν συμβάλει στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών, στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης πολιτών και στη διευκόλυνση επενδύσεων και αναπτυξιακών δράσεων.

Η επιλογή της ομάδας που τελικά θα λάβει το μπόνους γίνεται όχι με τυχαία ή πολιτική παρέμβαση, αλλά με βάση μετρήσιμους δείκτες απόδοσης, που έχουν τεθεί με μεθοδολογία SMART και υποστηρίζονται από εργαλεία Τεχνητή Νοημοσύνη - AI για αξιολόγηση.

Πότε θα πληρωθούν τα χρήματα

Το μπόνους αντιστοιχεί στην παραγωγικότητα του οικονομικού έτους 2025, όμως η καταβολή των χρημάτων δεν θα γίνει εντός του 2025.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση:

Η πληρωμή θα γίνει τους πρώτους μήνες του 2026,

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των στόχων και την έγκριση του τελικού σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο, που αναμένεται να επικυρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

flash.gr

Τι σημαίνει στην πράξη

Το μέτρο δεν είναι απλώς μια «χριστουγεννιάτικη παροχή». Η κυβέρνηση επιχειρεί να εδραιώσει ένα σύστημα επιβράβευσης απόδοσης στον δημόσιο τομέα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, όμως με αυστηρούς όρους. Από τους ίδιους τους υπαλλήλους έως και από οργανώσεις της δημόσιας διοίκησης έχει ήδη εκφραστεί κριτική ότι το μέτρο, για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, πρέπει να συνοδευτεί από διαρθρωτικές αλλαγές στον τρόπο που μετρούνται οι στόχοι και η παραγωγικότητα.