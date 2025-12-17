Ποιοι θα δουν αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές από το 2026 – Τα ποσά και οι μεγάλοι κερδισμένοι
Από τον Ιανουάριο του 2026 τίθεται σε εφαρμογή νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων που μειώνει τις κρατήσεις φόρου σε μισθούς και συντάξεις. Περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι θα δουν αυξήσεις στο καθαρό ποσό που μπαίνει κάθε μήνα στον λογαριασμό τους.
Μπαράζ μειώσεων και καταργήσεων φόρων ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2026, με την εφαρμογή 12 ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων που προβλέπει ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος 5246/2025 και είχαν εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό στην 89η ΔΕΘ.
Οι αλλαγές αφορούν περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους και μεταφράζονται σε χαμηλότερες κρατήσεις φόρου σε μισθούς και συντάξεις, κυρίως για εισοδήματα άνω των 700–800 ευρώ καθαρά.
Ποιοι είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι
Στο νέο φορολογικό «πακέτο» περιλαμβάνονται:
- μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ
- νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών
- οικογένειες με ένα ή περισσότερα παιδιά
- ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ή ιδιοκατοικούμενων κατοικιών
- κάτοχοι ΙΧ έως 15 ετών και νέων σκαφών αναψυχής
Η ουσία των αλλαγών βρίσκεται στη ριζική αναμόρφωση των φορολογικών κλιμακίων.
Τι αλλάζει στις φορολογικές κλίμακες από το 2026
Από το φορολογικό έτος 2026 και μετά, οι συντελεστές φόρου μειώνονται κατά 2 έως και 22 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με το εισόδημα, την ηλικία και τον αριθμό των παιδιών.
Χωρίς παιδιά
Για μισθωτούς , συνταξιούχους, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα:
- 20% από 22% για εισόδημα 10.000–20.000 ευρώ
- 26% από 28% για 20.000–30.000 ευρώ
- 34% από 36% για 30.000–40.000 ευρώ
- 39% από 44% για 40.000–60.000 ευρώ
Οικογένειες με παιδιά: Εδώ «γράφει» η διαφορά
1 παιδί:
Οι συντελεστές έως τα 40.000 ευρώ μειώνονται επιπλέον κατά 2 μονάδες σε σχέση με τους άτεκνους.
2 παιδιά:
Μείωση 4 μονάδων στα κλιμάκια έως 30.000 ευρώ (16% και 22%).
3 παιδιά:
- 9% από 22% (10.000–20.000 €)
- 20% από 28% (20.000–30.000 €)
4 παιδιά:
- Μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ
- Σημαντικές μειώσεις και στα υψηλότερα κλιμάκια
5 παιδιά και άνω:
Πρόσθετη μείωση 2 μονάδων στο κλιμάκιο 20.000–30.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
Νέοι εργαζόμενοι: Σχεδόν αφορολόγητοι στα πρώτα εισοδήματα
Έως 25 ετών:
Μηδενίζεται πλήρως ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
26–30 ετών:
Ο συντελεστής 22% στο κλιμάκιο 10.000–20.000 ευρώ πέφτει στο 9%.
Πότε φαίνεται το όφελος στην πράξη
Η εφαρμογή των νέων κλιμάκων οδηγεί σε άμεση μείωση των κρατήσεων φόρου:
- από τον Ιανουάριο του 2026
- σε μισθούς και συντάξεις άνω των 700–800 ευρώ καθαρά
Οι μεγαλύτερες ελαφρύνσεις:
- αφορούν νέους έως 30 ετών
- οικογένειες με παιδιά
- μισθούς άνω των 800 ευρώ καθαρά
Επί της ουσίας δεν πρόκειται για αύξηση μισθών, αλλά για φορολογική ανάσα. Και αυτή τη φορά, η διαφορά φαίνεται κατευθείαν στο εκκαθαριστικό και στο μηνιαίο καθαρό ποσό.