Ποιοι θα δουν αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές από το 2026 – Τα ποσά και οι μεγάλοι κερδισμένοι

Μπαράζ μειώσεων και καταργήσεων φόρων ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2026, με την εφαρμογή 12 ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων που προβλέπει ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος 5246/2025 και είχαν εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό στην 89η ΔΕΘ.

Οι αλλαγές αφορούν περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους και μεταφράζονται σε χαμηλότερες κρατήσεις φόρου σε μισθούς και συντάξεις, κυρίως για εισοδήματα άνω των 700–800 ευρώ καθαρά.

Ποιοι είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι

Στο νέο φορολογικό «πακέτο» περιλαμβάνονται:

μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ

νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών

οικογένειες με ένα ή περισσότερα παιδιά

ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ή ιδιοκατοικούμενων κατοικιών

κάτοχοι ΙΧ έως 15 ετών και νέων σκαφών αναψυχής

Η ουσία των αλλαγών βρίσκεται στη ριζική αναμόρφωση των φορολογικών κλιμακίων.

Τι αλλάζει στις φορολογικές κλίμακες από το 2026

Από το φορολογικό έτος 2026 και μετά, οι συντελεστές φόρου μειώνονται κατά 2 έως και 22 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με το εισόδημα, την ηλικία και τον αριθμό των παιδιών.

Χωρίς παιδιά

Για μισθωτούς , συνταξιούχους, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα:

20% από 22% για εισόδημα 10.000–20.000 ευρώ

26% από 28% για 20.000–30.000 ευρώ

34% από 36% για 30.000–40.000 ευρώ

39% από 44% για 40.000–60.000 ευρώ

Οικογένειες με παιδιά: Εδώ «γράφει» η διαφορά

1 παιδί:

Οι συντελεστές έως τα 40.000 ευρώ μειώνονται επιπλέον κατά 2 μονάδες σε σχέση με τους άτεκνους.

2 παιδιά:

Μείωση 4 μονάδων στα κλιμάκια έως 30.000 ευρώ (16% και 22%).

3 παιδιά:

9% από 22% (10.000–20.000 €)

20% από 28% (20.000–30.000 €)

4 παιδιά:

Μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ

Σημαντικές μειώσεις και στα υψηλότερα κλιμάκια

5 παιδιά και άνω:

Πρόσθετη μείωση 2 μονάδων στο κλιμάκιο 20.000–30.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Νέοι εργαζόμενοι: Σχεδόν αφορολόγητοι στα πρώτα εισοδήματα

Έως 25 ετών:

Μηδενίζεται πλήρως ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

26–30 ετών:

Ο συντελεστής 22% στο κλιμάκιο 10.000–20.000 ευρώ πέφτει στο 9%.

Πότε φαίνεται το όφελος στην πράξη

Η εφαρμογή των νέων κλιμάκων οδηγεί σε άμεση μείωση των κρατήσεων φόρου:

από τον Ιανουάριο του 2026

σε μισθούς και συντάξεις άνω των 700–800 ευρώ καθαρά

Οι μεγαλύτερες ελαφρύνσεις:

αφορούν νέους έως 30 ετών

οικογένειες με παιδιά

μισθούς άνω των 800 ευρώ καθαρά

Επί της ουσίας δεν πρόκειται για αύξηση μισθών, αλλά για φορολογική ανάσα. Και αυτή τη φορά, η διαφορά φαίνεται κατευθείαν στο εκκαθαριστικό και στο μηνιαίο καθαρό ποσό.