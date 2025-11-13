Μισθοί: Ποιοι και πότε θα δουν αυξήσεις έως 200€ μηνιαίως

Από τον Ιανουάριο, χιλιάδες εργαζόμενοι θα βλέπουν υψηλότερες καθαρές αποδοχές, χωρίς ούτε ένα ευρώ αύξηση στον ονομαστικό μισθό τους. Η νέα φορολογική κλίμακα, που ψηφίζεται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, μειώνει σημαντικά τις κρατήσεις προς την Εφορία, δημιουργώντας έμμεσες αυξήσεις οι οποίες φτάνουν ακόμη και τα 200 ευρώ τον μήνα.



Πρόκειται για μια πραγματική –αν και «αθόρυβη»– ενίσχυση εισοδήματος που θα γίνει αισθητή από τις πρώτες μισθοδοσίες του 2025, ενώ το μεγαλύτερο όφελος θα αποτυπωθεί το 2026 και θα σταθεροποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Πόσο αυξάνονται τα καθαρά ποσά

Οι νέες φορολογικές μειώσεις μεταφράζονται σε άμεσο περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα:

Για μισθό 1.000 ευρώ, ο εργαζόμενος θα δει περίπου +12,5 ευρώ τον μήνα.

Στα 1.500 ευρώ, η μηνιαία αύξηση φτάνει τα +40 ευρώ.

Στα 2.000 ευρώ, το όφελος ανεβαίνει στα +70 ευρώ.

Για οικογένειες με δύο παιδιά, τα κέρδη είναι ακόμη μεγαλύτερα:

Από +17 ευρώ τον μήνα για εισόδημα 1.000 ευρώ

έως +117 ευρώ για μισθό 2.000 ευρώ.

Ενώ για πολύτεκνους, οι ενισχύσεις απογειώνονται: μισθωτός με τέσσερα παιδιά μπορεί να δει έως και +209 ευρώ μηνιαίως.

Οι μεγάλες αλλαγές στη φορολογία

Η νέα κλίμακα φέρνει «ψαλίδι» στους συντελεστές σε όλα τα εισοδηματικά επίπεδα:

Έως 10.000 ευρώ: παραμένει στο 9%.

10.000 – 20.000 ευρώ: από 22% πέφτει στο 20%.

20.000 – 30.000 ευρώ: από 28% στο 26%.

30.000 – 40.000 ευρώ: από 36% στο 34%.

40.000 – 60.000 ευρώ: από 44% στο 39%, με μείωση 5 μονάδων.

Ο ανώτατος συντελεστής 44% εφαρμόζεται πλέον μόνο για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ (αντί των 40.000 που ίσχυε).

Φορολογικά μπόνους για οικογένειες

Για νοικοκυριά με παιδιά, θεσπίζεται επιπλέον έκπτωση 2% ανά παιδί (έως δύο παιδιά) στα εισοδήματα 10.000–30.000 ευρώ.

Έτσι:

Για ένα παιδί, ο συντελεστής στο πρώτο εύρος πέφτει στο 18%,

Για δύο παιδιά, κατεβαίνει στο 16%.

Στο δεύτερο εύρος (20.000–30.000 ευρώ), οι συντελεστές μειώνονται σε 24% και 22% αντίστοιχα.

Για τρίτεκνους και πολύτεκνους, οι μειώσεις είναι ακόμη πιο βαθιές:

Από 10.000–20.000 ευρώ, φόρος 9%,

Από 20.000–30.000 ευρώ, φόρος 20%.

Τι σημαίνει αυτό σε ευρώ για κάθε οικογένεια

Οικογένεια με 1 παιδί και εισόδημα 30.000 ευρώ κερδίζει 800 ευρώ τον χρόνο.

Με 2 παιδιά, το όφελος είναι 600 ευρώ στα 20.000 ευρώ και 1.200 ευρώ στα 30.000 ευρώ.

Τρίτεκνη οικογένεια κερδίζει 1.300 ευρώ στα 20.000 ευρώ και 2.100 ευρώ στα 30.000 ευρώ.

Πολύτεκνη οικογένεια με 4 παιδιά φτάνει τα 1.680 ευρώ στα 20.000 ευρώ και έως 4.100 ευρώ στα 30.000 ευρώ.

Νέοι έως 25 ετών: μηδενικός φόρος

Η κυβέρνηση επιχειρεί σαφή στροφή προς τη νέα γενιά: Όλοι οι εργαζόμενοι έως 25 ετών απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για αποδοχές έως 20.000 ευρώ.

Στα 15.000 ευρώ ετήσια εισοδήματα, το όφελος φτάνει τα 1.283 ευρώ.

Στα 20.000 ευρώ, τα κέρδη αγγίζουν τα 2.480 ευρώ — ουσιαστικά δύο καθαρούς μισθούς.

Η μεγάλη εικόνα

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει ανάσες στη μεσαία τάξη, να ενισχύσει οικογένειες και να κάνει το εργασιακό περιβάλλον πιο ελκυστικό για τους νέους. Οι μειώσεις φόρων δεν είναι απλώς μια λογιστική παρέμβαση· αποτελούν επένδυση στη ζωντανή οικονομία, με στόχο τη διατήρηση εισοδημάτων και την τόνωση της ανάπτυξης.