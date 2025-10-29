Κόστος ζωής VS μισθοί: Έρευνα αποκαλύπτει τις «απρόσιτες» ευρωπαϊκές πρωτεύουσες - Η θέση της Αθήνας

Τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών, η στεγαστική κρίση και οι μεταβολές στους μισθούς έχουν δημιουργήσει ένα νέο οικονομικό τοπίο, στο οποίο η έννοια της «προσιτότητας» επαναπροσδιορίζεται. Σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι κάτοικοι πασχίζουν να διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο, καθώς το εισόδημά τους συχνά δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της καθημερινής ζωής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια πρόσφατη έρευνα του επενδυτικού συμβουλευτικού ιστότοπου Tradingpedia έρχεται να φωτίσει με αριθμούς το ζήτημα της προσιτότητας των ευρωπαϊκών πόλεων. Η μελέτη συνέκρινε τα τυπικά μηνιαία έξοδα – όπως τρόφιμα, στέγαση, μεταφορές, προσωπική φροντίδα και ψυχαγωγία – τόσο για νοικοκυριά με ένα άτομο όσο και για οικογένειες τεσσάρων ατόμων. Στη συνέχεια, η ανάλυση βασίστηκε στη σύγκριση των βασικών μηνιαίων εξόδων με τον μέσο καθαρό μηνιαίο μισθό σε κάθε πρωτεύουσα, ώστε να προκύψει ένας δείκτης προσιτότητας.

Τα αποτελέσματα αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποκαλυπτικά: σύμφωνα με την έρευνα, η Αθήνα κατατάσσεται ως η τρίτη λιγότερο προσιτή πρωτεύουσα στην Ευρώπη για νοικοκυριά με ένα άτομο, αναδεικνύοντας με τον πιο σαφή τρόπο τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της ελληνικής πρωτεύουσας στην καθημερινή τους ζωή.

Οι «απρόσιτες» ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Όπως αναφέρει το greekreporter.gr η Βαρσοβία, βρίσκεται στην κορυφή ως η λιγότερο προσιτή πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Τα εκτιμώμενα μηνιαία έξοδα ενός ατόμου φτάνουν τα 2.167 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 127% του μέσου καθαρού μισθού, δημιουργώντας έλλειμμα 467 ευρώ τον μήνα.

Η Αλβανία, είναι η δεύτερη λιγότερο προσιτή, με τα έξοδα ζωής να υπολογίζονται στο 127,4% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος. Ακόμη και για οικογένειες με δύο εισοδήματα, το περιθώριο για αποταμίευση είναι εξαιρετικά περιορισμένο, μόλις 42 ευρώ το μήνα.

Στην Αθήνα, ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός είναι 1.017 ευρώ, αλλά τα βασικά μηνιαία έξοδα για ένα άτομο φτάνουν τα 1.149. Αυτό δημιουργεί έλλειμμα εισοδήματος 132 ευρώ το μήνα, ή 113% του μέσου μισθού. Η ζωή είναι επίσης δύσκολη για οικογένειες, με τα μηνιαία έξοδα να καταναλώνουν το 93,2% του μέσου εισοδήματος ενός νοικοκυριού με δύο εργαζόμενους.

Οι πιο ακριβές πόλεις για ένα άτομο είναι το Ρέικιαβικ και το Λονδίνο. Έπειτα ακολουθούν στενά το Άμστερνταμ, η Βέρνη και το Δουβλίνο.

Στον αντίποδα, οι πραγματικά προσιτές πρωτεύουσες με υψηλή αναλογία μισθού ως προς κόστος ζωής είναι το Λουξεμβούργο, η Βέρνη, οι Βρυξέλλες, το Ελσίνκι και η Κοπεγχάγη.