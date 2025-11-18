Black Friday… και για νοικοκυριά: Στις 28/11 επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. δικαιούχους
Η κυβέρνηση καταβάλλει την εφάπαξ επιστροφή ενοικίου την Παρασκευή 28/11, προσφέροντας οικονομική ανάσα σε πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές, με αυτόματη πίστωση και χωρίς ανάγκη αίτησης.
Την επόμενη Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025, πιστώνεται αυτόματα –χωρίς καμία αίτηση– η επιστροφή ενός ενοικίου σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές που είχαν ενεργό μισθωτήριο για ολόκληρο ή μέρος του 2024.
Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι
- Όσοι πλήρωσαν ενοίκιο κύριας κατοικίας και για τους 12 μήνες του 2024, θα πάρουν πίσω ένα ολόκληρο μηνιαίο ενοίκιο.
- Όσοι πλήρωσαν λιγότερους μήνες, θα λάβουν αναλογικό ποσό, ίσο με 1/12 της συνολικής δαπάνης που δήλωσαν για ενοίκια μέσα στο 2024.
Παράδειγμα: Αν κάποιος άρχισε να μισθώνει από τον Ιούλιο του 2024, θα αποζημιωθεί με το 1/12 των 6 ενοικίων (Ιούλιος–Δεκέμβριος), όχι με το 1/12 του έτους. Άρα θα λάβει μικρότερο ποσό.
Υπολογισμός: Ενοίκιο 500 €/μήνα με μίσθωση από Ιούλιο → 6 μήνες x 500 € = 3.000 €
Επιστροφή: 1/12 x 3.000 € = 250 €. (Αν ήταν μισθωτής όλο το έτος, θα λάμβανε 500 €).
Επιπλέον ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά
Με βάση το νέο πλαίσιο:
- +50 € για κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξαρτώμενα τέκνα (σύνολο +100 €).
Η προσαύξηση δίνεται μόνο αν:
- το μηνιαίο ενοίκιο υπερέβη τα 800 € και
- η μίσθωση κάλυψε ολόκληρο το 2024.
Φοιτητές
Για φοιτητικές κατοικίες, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ, ανεξάρτητα από το πού δηλώνεται η κατοικία (στον φοιτητή ή στους γονείς).
Τι προβλέπει ο νόμος – Οι βασικές προϋποθέσεις
Βάσει του άρθρου 70 του νόμου 5217/2025 και της απόφασης Α.1132/2025:
1. Αυτόματη πίστωση – Χωρίς αίτηση
Η ενίσχυση υπολογίζεται από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης 2024, όπως έχουν οριστικοποιηθεί έως 30 Σεπτεμβρίου.
2. Υπολογισμός του ποσού
- Επιστρέφεται το 1/12 των συνολικών ενοικίων που δηλώθηκαν για το 2024.
- Αν υπήρξαν διαδοχικές μισθώσεις, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των πληρωμών.
3. Εισοδηματικά & περιουσιακά κριτήρια για κύρια κατοικία
Εισόδημα:
- Άγαμοι: έως 20.000 €
- Έγγαμοι/σύμφωνο συμβίωσης: 28.000 € + 4.000 € ανά παιδί
- Μονογονεϊκές: 31.000 € + 5.000 € για κάθε παιδί πέραν του πρώτου
Περιουσία:
- Άγαμοι: έως 120.000 €
- Οικογένειες: 120.000 € + 20.000 € για σύζυγο και κάθε παιδί
Φοιτητές:
Ελέγχονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια.
4. Δήλωση μισθωτηρίου – Απαραίτητη προϋπόθεση
Πρέπει:
- Το μισθωτήριο να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως 15 Ιουλίου 2025.
- Ο αριθμός δήλωσής του να εμφανίζεται στο Ε1 του 2024 (ακόμη και σε εκπρόθεσμη δήλωση χωρίς κυρώσεις έως 30/9).
- Αν δεν έχει δηλωθεί, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος.
5. Τελικός υπολογισμός ενίσχυσης
Θα ληφθεί υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ:
- του ενοικίου που δηλώθηκε στο ενεργό μισθωτήριο και
- του ποσού που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής στη φορολογική του δήλωση.
6. Πληρωμή
Η επιστροφή θα καταβληθεί εφάπαξ στο δηλωμένο IBAN του δικαιούχου στην ΑΑΔΕ.