Black Friday… και για νοικοκυριά: Στις 28/11 επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. δικαιούχους

Η κυβέρνηση καταβάλλει την εφάπαξ επιστροφή ενοικίου την Παρασκευή 28/11, προσφέροντας οικονομική ανάσα σε πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές, με αυτόματη πίστωση και χωρίς ανάγκη αίτησης.

Χριστιάννα Κούσιου avatar
Χριστιάννα Κούσιου

Την επόμενη Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025, πιστώνεται αυτόματα –χωρίς καμία αίτηση– η επιστροφή ενός ενοικίου σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές που είχαν ενεργό μισθωτήριο για ολόκληρο ή μέρος του 2024.

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι

  • Όσοι πλήρωσαν ενοίκιο κύριας κατοικίας και για τους 12 μήνες του 2024, θα πάρουν πίσω ένα ολόκληρο μηνιαίο ενοίκιο.
  • Όσοι πλήρωσαν λιγότερους μήνες, θα λάβουν αναλογικό ποσό, ίσο με 1/12 της συνολικής δαπάνης που δήλωσαν για ενοίκια μέσα στο 2024.

Παράδειγμα: Αν κάποιος άρχισε να μισθώνει από τον Ιούλιο του 2024, θα αποζημιωθεί με το 1/12 των 6 ενοικίων (Ιούλιος–Δεκέμβριος), όχι με το 1/12 του έτους. Άρα θα λάβει μικρότερο ποσό.

Υπολογισμός: Ενοίκιο 500 €/μήνα με μίσθωση από Ιούλιο → 6 μήνες x 500 € = 3.000 €
Επιστροφή: 1/12 x 3.000 € = 250 €. (Αν ήταν μισθωτής όλο το έτος, θα λάμβανε 500 €).

Επιπλέον ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά

Με βάση το νέο πλαίσιο:

  • +50 € για κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξαρτώμενα τέκνα (σύνολο +100 €).

Η προσαύξηση δίνεται μόνο αν:

  • το μηνιαίο ενοίκιο υπερέβη τα 800 € και
  • η μίσθωση κάλυψε ολόκληρο το 2024.

Φοιτητές

Για φοιτητικές κατοικίες, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ, ανεξάρτητα από το πού δηλώνεται η κατοικία (στον φοιτητή ή στους γονείς).

Τι προβλέπει ο νόμος – Οι βασικές προϋποθέσεις

Βάσει του άρθρου 70 του νόμου 5217/2025 και της απόφασης Α.1132/2025:

1. Αυτόματη πίστωση – Χωρίς αίτηση

Η ενίσχυση υπολογίζεται από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης 2024, όπως έχουν οριστικοποιηθεί έως 30 Σεπτεμβρίου.

2. Υπολογισμός του ποσού

  • Επιστρέφεται το 1/12 των συνολικών ενοικίων που δηλώθηκαν για το 2024.
  • Αν υπήρξαν διαδοχικές μισθώσεις, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των πληρωμών.

3. Εισοδηματικά & περιουσιακά κριτήρια για κύρια κατοικία

Εισόδημα:

  • Άγαμοι: έως 20.000 €
  • Έγγαμοι/σύμφωνο συμβίωσης: 28.000 € + 4.000 € ανά παιδί
  • Μονογονεϊκές: 31.000 € + 5.000 € για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Περιουσία:

  • Άγαμοι: έως 120.000 €
  • Οικογένειες: 120.000 € + 20.000 € για σύζυγο και κάθε παιδί

Φοιτητές:

Ελέγχονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια.

4. Δήλωση μισθωτηρίου – Απαραίτητη προϋπόθεση

Πρέπει:

  • Το μισθωτήριο να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως 15 Ιουλίου 2025.
  • Ο αριθμός δήλωσής του να εμφανίζεται στο Ε1 του 2024 (ακόμη και σε εκπρόθεσμη δήλωση χωρίς κυρώσεις έως 30/9).
  • Αν δεν έχει δηλωθεί, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος.

5. Τελικός υπολογισμός ενίσχυσης

Θα ληφθεί υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ:

  • του ενοικίου που δηλώθηκε στο ενεργό μισθωτήριο και
  • του ποσού που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής στη φορολογική του δήλωση.

6. Πληρωμή

Η επιστροφή θα καταβληθεί εφάπαξ στο δηλωμένο IBAN του δικαιούχου στην ΑΑΔΕ.

