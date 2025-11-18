Black Friday… και για νοικοκυριά: Στις 28/11 επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. δικαιούχους

Την επόμενη Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025, πιστώνεται αυτόματα –χωρίς καμία αίτηση– η επιστροφή ενός ενοικίου σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές που είχαν ενεργό μισθωτήριο για ολόκληρο ή μέρος του 2024.

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι

Όσοι πλήρωσαν ενοίκιο κύριας κατοικίας και για τους 12 μήνες του 2024, θα πάρουν πίσω ένα ολόκληρο μηνιαίο ενοίκιο.

Όσοι πλήρωσαν λιγότερους μήνες, θα λάβουν αναλογικό ποσό, ίσο με 1/12 της συνολικής δαπάνης που δήλωσαν για ενοίκια μέσα στο 2024.

Παράδειγμα: Αν κάποιος άρχισε να μισθώνει από τον Ιούλιο του 2024, θα αποζημιωθεί με το 1/12 των 6 ενοικίων (Ιούλιος–Δεκέμβριος), όχι με το 1/12 του έτους. Άρα θα λάβει μικρότερο ποσό.

Υπολογισμός: Ενοίκιο 500 €/μήνα με μίσθωση από Ιούλιο → 6 μήνες x 500 € = 3.000 €

Επιστροφή: 1/12 x 3.000 € = 250 €. (Αν ήταν μισθωτής όλο το έτος, θα λάμβανε 500 €).

Επιπλέον ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά

Με βάση το νέο πλαίσιο:

+50 € για κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξαρτώμενα τέκνα (σύνολο +100 €).

Η προσαύξηση δίνεται μόνο αν:

το μηνιαίο ενοίκιο υπερέβη τα 800 € και

η μίσθωση κάλυψε ολόκληρο το 2024.

Φοιτητές

Για φοιτητικές κατοικίες, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ, ανεξάρτητα από το πού δηλώνεται η κατοικία (στον φοιτητή ή στους γονείς).

Τι προβλέπει ο νόμος – Οι βασικές προϋποθέσεις

Βάσει του άρθρου 70 του νόμου 5217/2025 και της απόφασης Α.1132/2025:

1. Αυτόματη πίστωση – Χωρίς αίτηση

Η ενίσχυση υπολογίζεται από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης 2024, όπως έχουν οριστικοποιηθεί έως 30 Σεπτεμβρίου.

2. Υπολογισμός του ποσού

Επιστρέφεται το 1/12 των συνολικών ενοικίων που δηλώθηκαν για το 2024.

Αν υπήρξαν διαδοχικές μισθώσεις, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των πληρωμών.

3. Εισοδηματικά & περιουσιακά κριτήρια για κύρια κατοικία

Εισόδημα:

Άγαμοι: έως 20.000 €

Έγγαμοι/σύμφωνο συμβίωσης: 28.000 € + 4.000 € ανά παιδί

Μονογονεϊκές: 31.000 € + 5.000 € για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Περιουσία:

Άγαμοι: έως 120.000 €

Οικογένειες: 120.000 € + 20.000 € για σύζυγο και κάθε παιδί

Φοιτητές:

Ελέγχονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια.

4. Δήλωση μισθωτηρίου – Απαραίτητη προϋπόθεση

Πρέπει:

Το μισθωτήριο να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως 15 Ιουλίου 2025.

Ο αριθμός δήλωσής του να εμφανίζεται στο Ε1 του 2024 (ακόμη και σε εκπρόθεσμη δήλωση χωρίς κυρώσεις έως 30/9).

Αν δεν έχει δηλωθεί, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος.

5. Τελικός υπολογισμός ενίσχυσης

Θα ληφθεί υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ:

του ενοικίου που δηλώθηκε στο ενεργό μισθωτήριο και

του ποσού που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής στη φορολογική του δήλωση.

6. Πληρωμή

Η επιστροφή θα καταβληθεί εφάπαξ στο δηλωμένο IBAN του δικαιούχου στην ΑΑΔΕ.