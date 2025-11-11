Επιστροφή Ενοικίου: Νωρίτερα τα ποσά στους λογαριασμούς – Οι δικαιούχοι, αναλυτικά παραδείγματα

Η επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 2024 είναι προ των πυλών και χιλιάδες ενοικιαστές μπορούν ήδη να υπολογίσουν τι ποσό θα δουν στους λογαριασμούς τους.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, καθώς η 30ή Νοεμβρίου πέφτει Κυριακή.

Τα ποσά θα πιστωθούν αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς καμία αίτηση ή επιπλέον ενέργεια, και αφορούν τόσο τις μισθώσεις κύριας κατοικίας όσο και φοιτητικής στέγης. Μια μικρή αλλά ουσιαστική οικονομική ανάσα, ειδικά για τα νοικοκυριά που παλεύουν με τα ενοίκια-φωτιά.

Ποιοι δικαιούνται την επιστροφή

Για να λάβει κάποιος την ενίσχυση, πρέπει να έχει δηλωμένη μίσθωση στην Εφορία και να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Άγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ

Ζευγάρια: Έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 31.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Ακίνητη περιουσία: Δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για άγαμο, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος

Ποσά και τρόπος υπολογισμού

Η οικονομική ενίσχυση για την κύρια κατοικία φτάνει έως 800 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί. Αντίστοιχα, για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται ενίσχυση έως 800 ευρώ τον χρόνο.

Πώς υπολογίζεται:

Το συνολικό ενοίκιο που πληρώθηκε το 2024 διαιρείται με το 12.

Το αποτέλεσμα είναι το ποσό της επιστροφής (έως το ανώτατο όριο).

Παράδειγμα 1:

Ενοίκιο 500 € τον μήνα = 6.000 € τον χρόνο → Ενίσχυση 500 €

Με ένα παιδί: 550 €, με δύο: 600 €, κ.ο.κ.

Παράδειγμα 2:

Οικογένεια με δύο παιδιά που πληρώνει 1.000 € τον μήνα → 900 € (800 + 50 + 50 €)

Παράδειγμα 3:

Οικογένεια με φοιτητή που πληρώνει 800 € για κύρια κατοικία και 300 € για φοιτητική → 1.100 € συνολικά.

Ο «κόφτης» για τους ασυνεπείς

Η ΑΑΔΕ είναι ξεκάθαρη: όσοι έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια, δεν θα λάβουν πλήρη επιστροφή.

Το επίδομα υπολογίζεται μόνο στα πραγματικά εισπραχθέντα ποσά που δηλώνονται στο έντυπο Ε2 και όχι στα συμφωνηθέντα. Έτσι, οι ασυνεπείς ενοικιαστές θα δουν κομμένο ή και μηδενικό ποσό.

Αφορολόγητη, ακατάσχετη, χωρίς συμψηφισμό

Η επιστροφή ενοικίου είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο.

Έτσι, τα χρήματα που θα κατατεθούν στους λογαριασμούς θα είναι καθαρά και άμεσα διαθέσιμα.

Αυστηρές κυρώσεις για ψευδείς δηλώσεις

Όσοι επιχειρήσουν να δηλώσουν ψευδή στοιχεία ή παραποιημένες μισθώσεις, θα κληθούν να επιστρέψουν τα ποσά με τόκους και προσαυξήσεις, ενώ θα αποκλείονται από αντίστοιχες επιδοτήσεις για τρία χρόνια.

Σε περιπτώσεις συστηματικών παραβάσεων, προβλέπονται εντατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.

Μια «ανάσα» σε εποχές ακρίβειας

Η επιστροφή ενοικίου, όσο μικρή κι αν φαίνεται, έρχεται σε μια περίοδο που κάθε ευρώ μετράει.

Με τα ενοίκια σε Αθήνα και μεγάλες πόλεις να παραμένουν στα ύψη, η ενίσχυση αυτή λειτουργεί ως ένα έμπρακτο στήριγμα για χιλιάδες οικογένειες και φοιτητές που συντηρούν δεύτερη κατοικία.