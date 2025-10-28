Στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο – Οι ελαφρύνσεις σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και περιφέρεια

Στη Βουλή κατατέθηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Πρόκειται για ένα ευρύ πακέτο παρεμβάσεων που αγγίζει σχεδόν κάθε πτυχή της φορολογικής πολιτικής, με στόχο τη μείωση των βαρών στα νοικοκυριά, τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας.

Οι βασικές αλλαγές και ελαφρύνσεις

1. Νέες κλίμακες φόρου εισοδήματος

Αλλάζουν οι κλίμακες και οι συντελεστές για μισθωτούς και συνταξιούχους, με μειώσεις ανάλογα με τον αριθμό παιδιών ή την ηλικία.

Αντίστοιχες ελαφρύνσεις προβλέπονται και για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για τους γιατρούς του Δημοσίου ο συντελεστής στις εφημερίες μειώνεται από 22% σε 20%.

Παράλληλα, παρατείνονται τα φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρονικές πληρωμές έως το 2026.

2. Εξαιρέσεις και κίνητρα για οικογένειες και μικρούς οικισμούς

Νέες μητέρες εξαιρούνται από τα τεκμήρια το έτος του τοκετού ή της υιοθεσίας και για τα δύο επόμενα χρόνια.

Επεκτείνεται επίσης η ευνοϊκή ρύθμιση για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, προσφέροντας ανάσα σε μικρές τοπικές οικονομίες.

3. Νέο καθεστώς για τα ενοίκια

Αλλάζει η φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα:

δημιουργείται νέο ενδιάμεσο κλιμάκιο 12.000–24.000 ευρώ με συντελεστή 25% (αντί 35%), ενώ προσαρμόζονται και τα επόμενα επίπεδα.

Συνεχίζεται το μέτρο φοροαπαλλαγής για μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που προηγουμένως δηλώνονταν ως κενά ή βραχυχρόνια.

4. ΕΝΦΙΑ: 50% μείωση το 2026 – Κατάργηση το 2027 σε χωριά

Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% το 2026 και καταργείται πλήρως από το 2027 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (ή 1.700 στον Έβρο), με αξία έως 400.000 ευρώ.

Ένα μέτρο που ενισχύει άμεσα τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς της χώρας.

5. Μειώσεις ΦΠΑ και επενδυτικά κίνητρα

Μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Δωδεκανήσου και της Σαμοθράκης, ενώ παρατείνεται για το 2026 η αναστολή ΦΠΑ στις νέες απούλητες οικοδομές.



Επιπλέον, θεσπίζεται νέο πλαίσιο ενίσχυσης περιφερειακών επενδύσεων με βάση τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 651/2014: προβλέπεται έκπτωση 100% των επιλέξιμων δαπανών και ταχεία αδειοδότηση για επενδύσεις έως το 2028, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Καταργείται επίσης το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης.

Μισθολογικά – επιδόματα – πολιτισμός

Στο Μέρος Γ προβλέπονται αυξήσεις επιδομάτων και νέο μισθολογικό καθεστώς για τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και ανώτατο όριο αποδοχών ίσο με τον βασικό μισθό του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Το Μέρος Δ’ φέρνει αναπροσαρμογές στα επιδόματα διπλωματών και νέα επιδόματα για σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Στο Μέρος Ε’, θεσπίζεται ετήσια επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και παράταση έως 1η Δεκεμβρίου 2025 για την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS.

Επόμενα βήματα

Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί άμεσα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε οι νέες διατάξεις να τεθούν σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026.