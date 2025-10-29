Φορολογικό νομοσχέδιο: Tα οφέλη για τα νοικοκυριά από τις ελαφρύνσεις και τις αυξήσεις εισοδημάτων

Παροχές συνολικού ύψους 1,76 δις. ευρώ περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή με τη μερίδα του λέοντος να κατέχουν οι αλλαγές στη κλίμακα φορολογίας εισοδήματος

Ειδικότερα με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το ετήσιο κόστος για το δημόσιο από τις νέες ρυθμίσεις έχει ως εξής:

Φορολογία

1,2 δις. ευρώ το 2026 και 1,7 δις. ευρώ το 2027 από τις αλλαγές στη κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα

40 εκ. ευρώ από τις μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη και εξαρτώμενα τέκνα.

90 εκ. ευρώ από το 2027 και μετά από τη τροποποίηση της κλίμακας αυτοτελούς φορολόγησης του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία.

38 εκ. ευρώ για το έτος 2026 από τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και 75 εκατ. ευρώ περίπου για κάθε επόμενο έτος.

25 εκ. ευρώ από τη μείωση κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Σαμοθράκη) και του πρώην νομού Δωδεκανήσων, εφόσον έχουν πληθυσμό, έως 20.000 κατοίκους.

150 εκ. ευρώ από τη θέσπιση καθεστώτος ενίσχυσης με τη μορφή προσαυξημένης έκπτωσης δαπανών στην περίοδο 2026-2028 για τομείς δραστηριότητας κατασκευής όπλων, πυρομαχικών, μηχανοκίνητων οχημάτων κ.λπ.

10 εκ. ευρώ από τη μείωση του ποσοστού φορολόγησης εφημεριών ιατρικού προσωπικού, την απαλλαγή/μείωση από το ελάχιστο ποσό καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για ορισμένες κοινωνικές ομάδες (νέες μητέρες, επιχειρήσεις σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.

22 εκ. ευρώ από την κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

6 εκ. ευρώ από την εξαίρεση του ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών, από τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος

10 εκ. ευρώ για τα έτη 2027 έως 2029 από την επέκταση της απαλλαγής από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα πρώτα 3 χρόνια, και για τις μακροχρόνιες μισθώσεις που θα συναφθούν εντός του έτους 2026, καθώς και από την βελτίωση των σχετικών προϋποθέσεων

18 εκ. ευρώ από την παράταση της αναστολής της εφαρμογής του Φ.Π.Α. στα αδιάθετα ακίνητα.

Αποδοχές- επιδόματα