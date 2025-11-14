Βουλή: Με στοιχεία ο Μητσοτάκης για τα μέτρα κατά της ακρίβειας-«Χωρίς ρεαλιστικές λύσεις το ΠΑΣΟΚ»

Στο γνώριμο για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση γήπεδο της Οικονομίας αναμένεται να αντιπαρατεθεί σήμερα στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος, στο πλαίσιο της Ώρας του πρωθυπουργού.

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι τηρουμένων των αναλογίων η συγκυρία δεν είναι κακή για την κυβέρνηση, καθώς λίγες ημέρες πριν η Βουλή ενέκρινε το πακέτο των σημαντικών φοροελαφρύνσεων, που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τούτο βεβαίως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές δε σημαίνει πως η πλειοψηφία των νοικοκυριών δεν ταλαιπωρείται από το οξύ πρόβλημα της ακρίβειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναβεβαιώσει πως η συνδυαστική καταπολέμηση της ακρίβειας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την κυβέρνηση του. «Η πρώτη μας υποχρέωση είναι να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα της ακρίβειας και να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Έχουμε απόλυτη αίσθηση ότι το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά -όχι μόνο στη χώρα μας, παντού στον κόσμο- τα τελευταία χρόνια», διεμήνυσε χθες από την Ελευσίνα, όπου βρέθηκε ο πρωθυπουργός.

«Απουσία ρεαλιστικής εναλλακτικής από το ΠΑΣΟΚ»

Σύμφωνα με στενούς του συνεργάτες ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί μεταξύ άλλων στις βασικές πρόνοιες του πρόσφατου νομοσχεδίου, ενώ θα υπενθυμίσει τις δεκάδες μειώσεις φόρων, στις οποίες έχει προβεί η κυβέρνηση του τα τελευταία 6 χρόνια. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει την απουσία ρεαλιστικής εναλλακτικής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ενώ θα πει χαρακτηριστικά ότι το ισπανικό μοντέλο, που επικαλείται συχνά πυκνά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει αποτύχει.

Όπως επισημαίνουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, ο πρωθυπουργός θα επικαλεστεί τις πρόσφατες παρεμβάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με κορυφαία τη συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών σε πάνω από 2000 αγαθά στα ράφια των σουπερμάρκετ. Τα ίδια πρόσωπα επιβεβαιώνουν ότι ο πρωθυπουργός θα…προσκομίσει συγκεκριμένα στοιχεία για να καταδείξει την πρόοδο, που έχει καταγραφεί επί των ημερών του.

Συγκεκριμένα αναμένεται να υπογραμμίσει ότι όταν ανέλαβε τα ηνία της χώρας η Ελλάδα βρισκόταν στο 63% του μέσου ευρωπαϊκού όρου ως προς την αγοραστική δύναμη ενώ τώρα έχει ξεπεράσει το 70% ενώ την ώρα που η χώρα μας είναι η πρώτη σε ρυθμούς αύξησης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Ακολούθως και συγκεκριμένα στο δείκτη της ιδιωτικής από το 70% του ευρωπαικού μέσου όρου το 2019, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στο 80%, ξεπερνώντας 6 χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρηματολογήσει ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 35% από το 2019 φθάνοντας σήμερα στα 880 ευρώ, επαναβεβαιώνοντας ότι η δέσμευση για 950 ευρώ το 2027 θα τηρηθεί στο ακέραιο.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός θα επαναλάβει ότι η κυβέρνηση του είναι η πρώτη μεταπολιτευτικά, που πήρε λεφτά από τους παρόχους ενέργειας για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για το ρεύμα. «Είμαστε η κυβέρνηση, που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη στην Ευρώπη για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη μεγάλη πληθωριστική κρίση όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και σε όλη την Ευρώπη για την ενέργεια» θα πει χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός θα δεσμευθεί εκ νέου ότι όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, η κυβέρνηση θα μπορεί να επιστρέφει μέρισμα ανάπτυξης πίσω στους πολίτες, με τρόπο που δεν θα διακινδυνεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.