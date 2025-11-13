Κλειδωμένοι στα μητρώα αποκλεισμού – Οι καταναλωτές χάνουν προσφορές για το ρεύμα χωρίς να το ξέρουν

Εννέα στους δέκα καταναλωτές δεν γνωρίζουν καν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα λεγόμενα «μητρώα αποκλεισμού» τηλεφωνικών κλήσεων και έτσι χάνουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος και προσφορές ρεύματος.

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), το πρόβλημα αυτό αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες για τη χαμηλή κινητικότητα στην αγορά ενέργειας, δηλαδή για το γεγονός ότι λίγοι πολίτες αλλάζουν πάροχο, παρότι θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν χρήματα.

Με επιστολή του προς τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο ΕΣΠΕΝ ζητά την αναθεώρηση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006, που αφορά τα μητρώα τηλεφωνικών αποκλεισμών, επισημαίνοντας ότι το σημερινό πλαίσιο στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και ζημιώνει τους καταναλωτές.

Τι προτείνει ο ΕΣΠΕΝ

Ο Σύνδεσμος προτείνει τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού μητρώου υπό ανεξάρτητο φορέα, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής ή διαγραφής μέσω gov.gr. Στόχος είναι οι πολίτες να μπορούν συνειδητά να επιλέγουν αν θέλουν να λαμβάνουν ενημερώσεις για οικονομικότερα τιμολόγια και νέες ενεργειακές προσφορές.

Ο ΕΣΠΕΝ ζητά, επίσης, την επανεπιβεβαίωση των υφιστάμενων εγγραφών στο μητρώο, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε συμμετοχή αντανακλά πραγματική βούληση του συνδρομητή.

«Χάνονται ευκαιρίες για φθηνότερη ενέργεια»

Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος, το ισχύον καθεστώς έχει οδηγήσει σε κατακερματισμένα και μη αξιόπιστα μητρώα, καθώς κάθε τηλεπικοινωνιακός πάροχος τηρεί το δικό του αρχείο.

Πολλοί καταναλωτές έχουν χάσει, χωρίς να το γνωρίζουν, τη δυνατότητα να λαμβάνουν τηλεφωνικές ενημερώσεις για προγράμματα ενέργειας που θα μπορούσαν να τους ωφελήσουν οικονομικά.

Η κατάσταση αυτή, σημειώνει ο ΕΣΠΕΝ, αντίκειται στους στόχους της Ε.Ε. για ενίσχυση του ανταγωνισμού και μείωση του ενεργειακού κόστους.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Η κινητικότητα των καταναλωτών αποτελεί βασικό άξονα του ευρωπαϊκού προγράμματος «Action Plan for Affordable Energy» για την περίοδο 2024-2029, που στοχεύει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας και την ενδυνάμωση των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, το επερχόμενο «Citizens Energy Package» αναμένεται να κατευθύνει τα κράτη-μέλη στην άρση εμποδίων που περιορίζουν τη δυνατότητα των πολιτών να αλλάζουν πάροχο και να πετυχαίνουν καλύτερες τιμές.

«Φρένο» και στην ψηφιοποίηση του τομέα

Ο ΕΣΠΕΝ προειδοποιεί ότι το ισχύον καθεστώς δεν επηρεάζει μόνο τον ανταγωνισμό, αλλά εμποδίζει και την ψηφιοποίηση της αγοράς ενέργειας. Ο ευρωπαϊκός «Στρατηγικός Οδικός Χάρτης για την Ψηφιοποίηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη στον Ενεργειακό Τομέα» προωθεί τη ψηφιοποίηση διαδικασιών επικοινωνίας με τον καταναλωτή, όπως η εγγραφή ή διαγραφή τηλεφωνικών αριθμών από τα μητρώα αποκλεισμού, κάτι που σήμερα παραμένει ανεπαρκές στην Ελλάδα.

Ο ΕΣΠΕΝ καλεί την Πολιτεία να ξεκινήσει άμεσα τη νομοθετική διαδικασία και διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο: