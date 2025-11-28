Ενοχλητικές κλήσεις χωρίς σύνορα – Πώς θα βάλεις τέλος στα τηλεφωνήματα «φάντασμα» του εξωτερικού

Αφήνεις κάτω το κινητό για δύο λεπτά, επιστρέφεις… και στην οθόνη ένας άγνωστος αριθμός. Σενάριο καθημερινό και πλέον εξοργιστικά οικείο για τους Έλληνες χρήστες: τηλεφωνήματα εμπορικής προώθησης, διαφημιστικές κλήσεις, «φτηνό» ρεύμα που υπόσχονται πως θα μας σώσουν, πακέτα που δεν ζητήσαμε ποτέ –= και φυσικά, καμία απολύτως γνώση του συμβολαίου στο οποίο ήδη βρισκόμαστε.

Η ατάκα – δόλωμα; Σχεδόν πάντα η ίδια. «Τι κάνετε, είστε καλά;» Κι από πίσω, μια αλυσιδωτή προσπάθεια να ξεδιπλωθεί η πώληση με το έτσι θέλω. Πιεστικοί, επίμονοι, κάποιες φορές ακόμη και αγενώς φορτικοί, με έναν μόνο στόχο: την υπογραφή, την προμήθεια, τη «δουλειά» τους – όχι την ηρεμία σου.

Και πλέον; Το φαινόμενο έχει γίνει διεθνές sport. Δεν είναι μόνο οι εγχώριοι αριθμοί. Είναι και οι κλήσεις – «φαντάσματα» από το εξωτερικό. Καλούν από άγνωστες πλατφόρμες, virtual γραμμές, ακόμη και από χώρες εκτός ΕΕ, καθιστώντας το πρόβλημα χωρίς γεωγραφικό φίλτρο. Ενοχλητικές κλήσεις χωρίς σύνορα, χωρίς έλεγχο και κυρίως, χωρίς συναίνεση.

Το Μητρώο 11 – Η κόκκινη λίστα για τους πωλητές της γραμμής

Για να μπει τέλος στο τηλεφωνικό χάος, η Ελλάδα έχει ενεργοποιήσει εδώ και καιρό την πιο ξεκάθαρη ψηφιακή άμυνα: το Μητρώο 11. Μια επίσημη λίστα που κάθε πάροχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί, περιλαμβάνοντας όλους τους αριθμούς συνδρομητών που έχουν δηλώσει πως ΔΕΝ επιθυμούν να δέχονται κλήσεις εμπορικής ή διαφημιστικής φύσης.

Και ναι καλύπτει και τις κλήσεις από εξωτερικό. Αρκεί ο αριθμός που καλείται να ανήκει σε ελληνικό δίκτυο και να καταχωρηθεί στο μητρώο. Το μπλόκο ενεργοποιείται στη γραμμή σου, όχι στη χώρα του πωλητή που σε καλεί.

Κι αν ξανακαλέσουν; Το «κουδούνι» χτυπάει 10.000 φορές

Η προστασία δεν σταματά στη θεωρία. Η απόφαση 564/2024 του Αρείου Πάγου ήρθε για να βάλει ψηφιακή ταφόπλακα στις ενοχλήσεις: αν, παρόλο που έχεις ενταχθεί στο Μητρώο 11, συνεχίζεις να λαμβάνεις τέτοιες κλήσεις – είτε από Ελλάδα, είτε από εξωτερικό – μπορείς να διεκδικήσεις αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης μέχρι και 10.000 ευρώ. Ένα ποσό που δεν είναι απλά συμβολικό. Είναι μήνυμα συμμόρφωσης.

Μικρά μπλόκα για καθημερινή σωτηρία

Ναι, μπορείς και μέσω εφαρμογών κλήσεων να μπλοκάρεις ύποπτους ή ανεπιθύμητους αριθμούς, ειδικά αυτούς του εξωτερικού που εμφανίζονται με +44, +30 αλλά δεν είναι αυτό που νομίζεις. Χρήσιμο, πρακτικό, όμως δεν λύνει τη ρίζα του προβλήματος.

Το Μητρώο 11 το κάνει. Γιατί το τηλέφωνο είναι προσωπικό καταφύγιο, όχι πεδίο μάχης τηλεφωνικών πωλήσεων από κάθε άκρη του κόσμου.



Το συμπέρασμα: Οι ενοχλητικές κλήσεις σήμερα δεν γνωρίζουν σύνορα. Εσύ όμως ξέρεις πια πώς να τις σταματήσεις.