Σας παίρνουν τηλέφωνο από την Πολωνία; Οι λόγοι που δεν πρέπει να το σηκώσετε

Έχετε δεχθεί πρόσφατα κλήση στο κινητό σας τηλέφωνο από αριθμό του εξωτερικού; Πλέον θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί, καθώς διάφορες σπείρες απατεώνων χρησιμοποιούν αριθμούς του εξωτερικού για να σας χακάρουν.

Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, αν δείτε στην οθόνη του τηλεφώνου σας αριθμούς του εξωτερικού που να ξεκινούν από «0048…» που είναι οι αριθμοί από την Πολωνία ή «003197…» που είναι από την Ολλανδία, τότε θα πρέπει να είστε έτοιμοι γιατί ίσως έχετε βρεθεί στο στόχαστρο απατεώνων.

Συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη μέθοδος ονομάζεται wangiri και έχει σκοπό να σας χακάρει μέσω μηνυμάτων, ώστε να σας υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία.

Europol

Πώς λειτουργεί η απάτη

Οι απατεώνες αρχικά καλούν από αριθμό του εξωτερικού για να δουν αν θα απαντήσει κάποιος την κλήση. Στη συνέχεια στέλνουν sms με κακόβουλα links, τα οποία αν πατήσετε, υπάρχει κίνδυνος να σας χακάρουν το κινητό. Παράλληλα, αν κάποιος επιχειρήσει να καλέσει πίσω τον αριθμό που του εμφανίζεται στο τηλέφωνό του, τότε υπάρχει φόβος να πέσει θύμα υπέρογκης χρέωσης με τους δράστες να τον αναγκάζουν να καλέσει κάποιον αριθμό που έχει αυξημένη χρέωση.

Να δείχνετε αδιαφορία

Όπως τονίζουν οι Αρχές, οι πολίτες θα πρέπει να μην απαντούν σε κλήσεις από αριθμούς που δε γνωρίζουν, πόσω μάλλον όταν αυτοί προέρχονται από το εξωτερικό. Επίσης, στην περίπτωση που από λάθος απαντήσουν, τότε δεν θα πρέπει να μοιραστούν προσωπικές πληροφορίες, όπως στοιχεία ταυτότητας και τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σημειώνει ότι θα πρέπει όσοι πέφτουν θύμα μιας τέτοιας απάτης να καταγγέλλουν το περιστατικό.