Τηλεφωνικές απάτες: Πάνω από 400.000 ευρώ στον λογαριασμό της αθλήτριας - Αρνείται τα πάντα

Ξεπερνά τις 400.000 ευρώ το χρηματικό ποσό που πιστώθηκε στον λογαριασμό της γνωστής αθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής, που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες των Ρομά σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Σε διάστημα δύο ετών, όπως προκύπτει από στοιχεία και συνομιλίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές Αρχές και επικαλείται το Star, η αθλήτρια φέρεται να έλαβε στον τραπεζικό της λογαριασμό πάνω από 400.000 ευρώ, ενώ στην έφοδο που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι της στα βόρεια προάστια, εντόπισαν και κατάσχεσαν 5 ακριβά κινητά και περίπου 9.000 ευρώ.



Αρνείται τα πάντα



Η γνωστή αθλήτρια, με διακρίσεις σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (2004) και του Πεκίνου (2008) αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Η ίδια, μέσω του δικηγόρου της, τονίζει ότι:



δεν έχει αναγνωριστεί από κανένα θύμα

δεν φαίνεται να έχει καμία εμπλοκή σε πράξη εξαπάτησης

δεν έκανε χλιδάτη ζωή

είναι εργαζόμενη μητέρα με ανήλικο παιδί

Ωστόσο, αυτό που «έκαψε» τη γνωστή αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής φαίνεται πως είναι οι συνομιλίες με τον αδελφό της, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψή της.



Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση



Η 37χρονη γυναίκα, που στο παρελθόν είχε συνηθίσει να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης με τις επιτυχίες της στους αγωνιστικούς χώρους, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Αρνείται σε όλους τους τόνους την εμπλοκή της στην υπόθεση με τις απάτες των Ρομά, ωστόσο οι συνομιλίες που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, φαίνεται πως τη διαψεύδουν.



Η γνωστή αθλήτρια, που είναι μητέρα ενός παιδιού, φέρεται να βοηθούσε τον αδελφό της σε νομιμοποίηση εσόδων από την παράνομη δράση της σπείρας των Ρομά, κάτι το οποίο ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά.



Ο κατηγορούμενος αδελφός της αθλήτριας φέρεται να εμπλέκεται σε 9 περιπτώσεις. Άλλοτε έκανε τον λογιστή και άλλοτε τον εισπράκτορα εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών. Ο ίδιος φέρεται να έχει εισπράξει πάνω από 250 χιλιάδες ευρώ σε τιμαλφή και χρήματα και στη συνέχεια φέρεται να χρησιμοποιούσε τους λογαριασμούς της αδελφής του για να μεταφέρει τα ποσά από τις παράνομες δραστηριότητες.

Ο διάλογος που «έκαψε» τη γνωστή αθλήτρια

Μία συνομιλία που είχαν στα χέρια τους στελέχη της ΕΛΑΣ ήταν το «κλειδί» να «πιάσουν» την 37χρονη αθλήτρια για εμπλοκή της στην εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες κατά ανυποψίαστων πολιτών, παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές.



Ο ρόλος της αθλήτριας ωστόσο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται πως ήταν καθαρά υποστηρικτικός και αφορούσε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τα κέρδη που έβγαζαν από τις απάτες.



Ο κοριός της ΕΛΑΣ κατέγραψε την επικοινωνία της με τον αδελφό της (και ο ίδιος κατηγορείται για την συμμετοχή στο κύκλωμα με λεία άνω των 7 εκατ. ευρώ). Στο εν λόγω τηλεφώνημα κουβέντιαζαν για τη «διαδρομή» των κερδών της εγκληματικής οργάνωσης αλλά και το αν υπάρχει διαθέσιμο ρευστό, αποκαλύπτει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.



Αθλήτρια: Πόσα λεφτά θες;



Αδελφός: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 χιλιάρικο άμα έχεις.



Αθλήτρια:Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;



Αδελφός: Είσαι μακριά;



Αθλήτρια: Όχι.



Αδελφός: Αν μπορείς να τα βάλεις.



Σε συνομιλία του αδελφού της με άγνωστο, ακούγεται:

Αδελφός αθλήτριας: Τον λογαριασμό μου τον έκλεισαν επειδή δεν μπορούσα να αποδείξω που βρήκα τα λεφτά που έκανα καταθέσεις. Τώρα αυτός είναι (της αδελφής μου) ο λογαριασμός.



Άγνωστος: Ενδιαφέρον. Κοίτα το αυτό γιατί είναι πολλά τα λεφτά και είναι κρίμα να γίνει καμία μ@@@@@@.



Σε άλλη συνομιλία καταγράφηκαν τα εξής:



Αδελφός αθλήτριας: Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδελφή μου μετρητά, μπορεί να μου βάλει από εσένα για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;



Μητέρα κατηγορούμενου: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;