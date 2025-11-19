Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: 9 επιπλέον προφυλακίσεις - Ελεύθερη με όρους η γνωστή αθλήτρια

Άλλοι 9 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες, κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Όλοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Από τους 44 συνολικά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες και σήμερα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι 14.

Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ αυτών και η γνωστή αθλήτρια.

Προφυλακιστέοι ο «αρχηγός» κι άλλοι 4 για τις τηλεφωνικές απάτες

Υπενθυμίζεται ότι εχθές (18/11) ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση για πέντε από την ομάδα 24 κατηγορουμένων. 19 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Μεταξύ των πέντε κατηγορουμένων που οδηγούνται στην φυλακή είναι και ο θεωρούμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, ενώ ο, κατά την δικογραφία, υπαρχηγός της είναι ένας από αυτούς που κρίθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να τηλεφωνούσαν σε πολίτες, στους οποίους παρίσταναν διάφορα επαγγέλματα όπως λογιστές, νομικούς συμβούλους, αστυνομικούς και άλλα, με στόχο να τους αποσπάσουν χρήματα



Η οργάνωση φέρεται να είχε ιεραρχία και πεδίο δράσης σε ολόκληρη την χώρα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κυκλώματος απάτης πολιτών, με εκατοντάδες περιπτώσεις εξαπάτησης από το 2023 έως σήμερα και λεία που φαίνεται να ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.