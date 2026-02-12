50.000€ αποζημίωση για πέντε τηλεφωνήματα: Απόφαση-φρένο στις ενοχλητικές εμπορικές κλήσεις

Μια απόφαση που βάζει φρένο στις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές οχλήσεις και στέλνει καθαρό μήνυμα στην αγορά εξέδωσε το Μονομελές Εφετείο Πειραιώς (401/2025), επιδικάζοντας 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη σε υπόθεση παράνομων κλήσεων εμπορικής προώθησης. Η νομοθεσία προβλέπει αν ο πολίτης λέει «όχι», το «όχι» ισχύει. Και κοστίζει ακριβά όταν αγνοείται.

Εγγεγραμμένος στο «Μητρώο 11», αλλά οι κλήσεις συνεχίστηκαν

Η υπόθεση αφορά ασφαλιστικό πράκτορα, ο οποίος από τις 22 Φεβρουαρίου 2023 είχε καταχωρίσει τον αριθμό κινητού του στο ειδικό μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006 – το γνωστό «Μητρώο 11». Με ρητή δήλωση είχε απαγορεύσει τη χρήση του αριθμού του για απευθείας εμπορική προώθηση.

Παρά την καταχώριση, από τις 10 Μαρτίου έως τις 26 Ιουνίου 2023 δέχθηκε επανειλημμένες κλήσεις με αντικείμενο την προώθηση υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι κλήσεις προέρχονταν από εταιρεία που είχε αναλάβει, με σύμβαση αορίστου χρόνου, την οργάνωση εξερχόμενων επικοινωνιών για λογαριασμό της εναγόμενης επιχείρησης. Στόχος: ενημέρωση υποψήφιων πελατών και κλείσιμο ραντεβού. Με άλλα λόγια, καθαρή εμπορική καμπάνια.

Διεκδίκησε 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση - Συνολικά 50.000 ευρώ

Ο ενάγων υποστήριξε ότι οι κλήσεις, παρά τη ρητή άρνησή του, του στέρησαν προσωπικό και επαγγελματικό χρόνο και προσέβαλαν την προσωπικότητά του – ιδίως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την πληροφοριακή αυτοδιάθεση.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αναγνώρισε την παράβαση του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006 και επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση. Η εταιρεία άσκησε έφεση, επικαλούμενη εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου και κακή εκτίμηση αποδείξεων.

Το σκεπτικό του Εφετείου: Κατώτατο όριο 10.000 ευρώ ανά παράβαση

Το Εφετείο, επικαλούμενο και τη νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ 564/2024), ξεκαθάρισε ότι ο νομοθέτης έχει θεσπίσει κατώτατη αποζημίωση 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, ώστε η προστασία των προσωπικών δεδομένων να μην είναι θεωρητική – ειδικά απέναντι σε οικονομικά ισχυρές εταιρείες.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η πρόβλεψη αυτή δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 25 του Συντάγματος. Αντίθετα, διασφαλίζει ουσιαστικά την αξία του ανθρώπου και το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

«Δεν ήξερα» και «δεν είναι δικός μας πάροχος» δεν έπεισαν

Καθοριστικό σημείο, η εναγόμενη εταιρεία δεν προχώρησε στον απαιτούμενο έλεγχο των μητρώων, ούτε έλαβε υπόψη την εγγραφή του αριθμού στο «Μητρώο 11».

Μάλιστα, ο ενάγων είχε ενημερώσει επανειλημμένα τους καλούντες ότι είναι εγγεγραμμένος και δεν επιθυμεί τέτοιες επικοινωνίες.

Το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε συμβατική σχέση με την εταιρεία που πραγματοποιούσε τις κλήσεις απορρίφθηκε. Το δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία τηλεφωνικής προώθησης ενεργούσε ως προστηθείσα, δηλαδή για λογαριασμό και προς όφελος της εναγόμενης.

Απορρίφθηκε επίσης ο ισχυρισμός περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Το ότι οι κλήσεις ήταν «μόνο» πέντε, δεν σημαίνει ότι ο πολίτης πρέπει να τις ανεχθεί.

Η τελική απόφαση: 50.000 ευρώ για πέντε κλήσεις

Το Εφετείο έλαβε υπόψη:

το είδος και τη βαρύτητα της προσβολής,

τον βαθμό υπαιτιότητας της εταιρείας,

την απουσία συνυπαιτιότητας του ενάγοντος,

τις γενικότερες συνθήκες της υπόθεσης.

Καθόρισε την αποζημίωση στο ελάχιστο νόμιμο ποσό: 10.000 ευρώ ανά παράβαση. Για τις πέντε κλήσεις που αποδείχθηκαν, το τελικό ποσό διαμορφώθηκε στα 50.000 ευρώ.

Μήνυμα στην αγορά: Το «Μητρώο 11» δεν είναι διακοσμητικό

Η απόφαση λειτουργεί ως σαφής προειδοποίηση προς εταιρείες τηλεφωνικής εμπορικής προώθησης: η εγγραφή στο «Μητρώο 11» δεν είναι τυπική διαδικασία ούτε «ευγενική σύσταση». Είναι νομική υποχρέωση. Και όταν παραβιάζεται, ο λογαριασμός, κυριολεκτικά, έρχεται.