Από 1η Νοεμβρίου σε ισχύ το νέο χειμερινό νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος

Από το Σάββατο 1 Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό (νυχτερινό) ωράριο του διζωνικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ έως και τον Μάρτιο του 2026.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί το τέλος του θερινού ωραρίου, που ίσχυε από Απρίλιο έως Οκτώβριο.

Οι ώρες του νέου ωραρίου

Το χειμερινό ωράριο περιλαμβάνει δύο ζώνες κατανάλωσης:

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00

Αντίστοιχα, το θερινό ωράριο που ίσχυε μέχρι τώρα, είχε καθοριστεί με:

Μεσημβρινή ζώνη: 11:00 – 15:00

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 04:00

Οι παραπάνω ζώνες ισχύουν καθημερινά, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Έλεγχος ένταξης στο νέο σύστημα

Από την 1η Φεβρουαρίου 2025, οι καταναλωτές μπορούν να ελέγξουν αν έχουν ενταχθεί στο νέο διζωνικό τιμολόγιο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ.

Όσοι είχαν ήδη μειωμένο (νυχτερινό) τιμολόγιο έχουν ενταχθεί αυτόματα, ενώ όσοι δεν διέθεταν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της Εφαρμογής Εξυπηρέτησης Πελατών.

Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/11742/460 (ΦΕΚ Β’ 295/31.01.2025), καθορίζονται:

οι χρονικές περίοδοι μειωμένου τιμολογίου,

οι ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ για την εφαρμογή του νέου συστήματος,

καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις προμηθευτών και καταναλωτών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά και χωρίς καμία επιβάρυνση για τον καταναλωτή.

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Όσοι διαθέτουν έξυπνους μετρητές, εντάσσονται αυτόματα στο νέο ωράριο.

Όσοι έχουν παλαιούς μετρητές, θα ενημερωθούν από τον πάροχό τους και μπορούν να υποβάλουν αίτημα αλλαγής χωρίς κόστος.

Οι υπάρχουσες συμβάσεις παραμένουν σε ισχύ, ενσωματώνοντας το νέο ωράριο αυτόματα.

Οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα να καταγγείλουν αζημίως τη σύμβαση εντός τριών μηνών, αν το επιθυμούν.

Τα οφέλη για τους πολίτες

Το διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης, σε ισχύ ήδη από τον Φεβρουάριο, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να καταναλώνουν φθηνότερο ρεύμα σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Η χρήση ενεργοβόρων συσκευών (όπως πλυντήριο, θερμοσίφωνας, ηλεκτρική κουζίνα) εντός των ζωνών 12:00–15:00 και 02:00–05:00 μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 30% έως 35% στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με ενεργειακούς επιθεωρητές.

Επιπλέον, η κατανάλωση σε αυτές τις ώρες συμβάλλει στην αποδοτικότερη αξιοποίηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα των νοικοκυριών.

Τα τιμολόγια χρέωσης καθορίζονται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με το συμβόλαιο και την πολιτική κάθε εταιρείας.

Έτσι, από την 1η Νοεμβρίου, οι καταναλωτές που αξιοποιούν τις νέες ζώνες του χειμερινού διζωνικού τιμολογίου μπορούν να δουν σημαντική μείωση στον λογαριασμό ρεύματος, εφόσον προσαρμόσουν τη χρήση των οικιακών συσκευών στις ώρες φθηνής χρέωσης.