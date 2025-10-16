«Στο σκοτάδι» οι επιχειρήσεις – Μέχρι και τρεις μήνες περιμένουν για σύνδεση στο δίκτυο ρεύματος

Τρεις μήνες κατά μέσο όρο χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να συνδεθούν στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, χρόνος που για πολλούς επαγγελματίες ισοδυναμεί με αναβολή λειτουργίας, απώλεια εσόδων και μείωση ανταγωνιστικότητας.

Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η αναμονή ξεπερνά ακόμη και αυτό το τρίμηνο.

Ψηφιακή εξυπηρέτηση... χωρίς επαφή

Οι καθυστερήσεις αποδίδονται στις δυσλειτουργίες του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος μετά το κλείσιμο των περιφερειακών του γραφείων εξυπηρετεί πλέον πολίτες και επιχειρήσεις μόνο μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών αιτημάτων.

Η «ψηφιακή εποχή», που υποτίθεται θα έφερνε ταχύτητα και εκσυγχρονισμό, έχει μετατραπεί σε απρόσωπη γραφειοκρατία: καθυστερήσεις, έλλειψη ανθρώπινης επαφής και απαντήσεις που χάνονται σε ατελείωτα email.

«Για πρώτη φορά δεν ψήσαμε ψωμί»

Το μέγεθος του προβλήματος αποτύπωσε γλαφυρά ο αρτοποιός και αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Ιωάννης Μάνος: «Για πρώτη φορά στα 52 χρόνια λειτουργίας του φούρνου μας, δεν παρήχθη ψωμί λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ρεύμα ήρθε την επόμενη μέρα».

Μια διακοπή λίγων ωρών, όπως εξηγεί, για έναν φούρνο που λειτουργεί πρωινές ώρες, σημαίνει απώλεια ολόκληρης της παραγωγής για την ημέρα.

Διακοπές, πτώσεις τάσης και ζημιές χιλιάδων ευρώ

Ακόμη κι όσες επιχειρήσεις είναι ήδη συνδεδεμένες, δεν γλιτώνουν. Σύμφωνα με έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών:

Το 71% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος 1-2 φορές τον χρόνο,

ενώ σχεδόν μία στις τέσσερις βλέπει το φαινόμενο να επαναλαμβάνεται κάθε μήνα.

Ακόμη πιο συχνό είναι το πρόβλημα πτώσης τάσης, που προκαλεί βλάβες σε μηχανήματα, απώλειες πρώτων υλών και καταστροφές προϊόντων.

Το κόστος; Από 1.000 έως και πάνω από 6.000 ευρώ, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν αποζημιώνονται ποτέ. Ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως καταγγέλλεται, δεν αναγνωρίζει επίσημα τις πτώσεις τάσης ή απλώς δεν απαντά στα αιτήματα.

«Χάνονται μέρες» στις επανασυνδέσεις

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες. Όπως εξηγούν, παλιότερα μπορούσαν να επισκεφθούν τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ και να ζητήσουν άμεση επανασύνδεση ρεύματος σε ευάλωτους καταναλωτές, ηλικιωμένους, ασθενείς, ανθρώπους που εξαρτώνται από ιατρικό εξοπλισμό στο σπίτι.

Σήμερα, όμως, η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω πλατφόρμας: χρειάζεται φάκελος, ιατρικά έγγραφα, εγκρίσεις.

Αποτέλεσμα; Περιπτώσεις που παλιά λύνονταν σε λίγες ώρες, τώρα μένουν εκκρεμείς για μέρες, με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

Υποστελέχωση και δίκτυο σε «γήρας»

Όπως σημειώνουν ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Δαμίγος και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ζήσης Σαρδάνης, η υποστελέχωση του ΔΕΔΔΗΕ και η γήρανση του δικτύου οδηγούν σε συνεχείς καθυστερήσεις και βλάβες. Σε ορισμένες περιοχές –όπως ο νομός Έβρου– υπάρχει μόνο ένας τεχνικός επιθεωρητής για ολόκληρη την περιφέρεια!

Από την πλευρά του, ο ΔΕΔΔΗΕ απαντά ότι οι διακοπές «1-2 φορές τον χρόνο» δεν θεωρούνται πολλές, ότι προχωρούν επενδύσεις εκσυγχρονισμού και ότι το κλείσιμο των περιφερειακών γραφείων ξεκίνησε από την πανδημία στο πλαίσιο ψηφιοποίησης των υπηρεσιών.

«Καμπανάκι» για τη βιωσιμότητα της παραγωγής

«Το ελληνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και δομικές ανεπάρκειες», υπογράμμισε ο κ. Δαμίγος.

Τα ευρήματα της έρευνας που εκπόνησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς και την Ομοσπονδία Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, αποτελούν –όπως είπε– ξεκάθαρο καμπανάκι κινδύνου για τη βιωσιμότητα της παραγωγικής οικονομίας.

«Οι συχνές διακοπές ρεύματος, οι διακυμάνσεις τάσης, οι καθυστερήσεις στις συνδέσεις και η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας με τον ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ενδείξεις μιας παθογένειας που βαθαίνει», τόνισε χαρακτηριστικά.