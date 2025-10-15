«Φωτιές» ανάβει το τέλος της ΕΡΤ – Στα κάγκελα οι ιδιώτες πάροχοι ενέργειας

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν οι ιδιώτες προμηθευτές ενέργειας, μέσω του ΕΣΠΕΝ (Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας) με αφορμή το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ, ζητώντας να πάψει επιτέλους η υποχρέωσή τους να το εισπράττουν μέσω των λογαριασμών ρεύματος

Οι πάροχοι κάνουν λόγο για άδικα και δυσανάλογα πρόστιμα, ύψους 10.000 έως 50.000 ευρώ, όπως προβλέπει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τον «εκσυγχρονισμό» της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, το οποίο παρουσίασε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Αναιτίως και κατά παράβαση της αναλογικότητας»

Σε επιστολή του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, ο ΕΣΠΕΝ τονίζει ότι το νομοσχέδιο «θεσπίζει αναιτίως και αδικαιολογήτως πρόστιμα κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας», εκφράζοντας κατηγορηματική αντίθεση:

στην εμπλοκή των παρόχων στην είσπραξη του τέλους ΕΡΤ,

στην επιβολή οποιουδήποτε προστίμου και

στο υπέρογκο ύψος των κυρώσεων που προβλέπονται.

«Δεν είναι δουλειά μας να μαζεύουμε το τέλος της ΕΡΤ»

Οι προμηθευτές ζητούν την πλήρη απεμπλοκή τους από τη διαδικασία είσπραξης, υπογραμμίζοντας ότι το τέλος δεν έχει καμία σχέση με τη δραστηριότητα της ηλεκτρικής ενέργειας. «Οι εταιρείες ενέργειας υποχρεώνονται να κάνουν κάτι που θα όφειλε να κάνει η ίδια η ΕΡΤ ή άλλος δημόσιος φορέας», σημειώνουν, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αποκλίνει από την ευρωπαϊκή πρακτική, όπου οι πολίτες καταβάλλουν απευθείας το τέλος στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Παράλληλα, τονίζουν ότι το διαχειριστικό κόστος για τις εταιρείες είναι πολλαπλάσιο του ανταλλάγματος που λαμβάνουν, ενώ ήδη υπάρχει διαδικασία είσπραξης οφειλών μέσω του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ .



Με αυτά τα δεδομένα, ο Σύνδεσμος ζητεί σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση του τέλους ΕΡΤ από τους λογαριασμούς ρεύματος, επισημαίνοντας ότι οι λογαριασμοί «δεν πρέπει να μετατρέπονται σε φοροεισπρακτικά εργαλεία».

«Αδικαιολόγητα και εκτός κάθε λογικής» τα πρόστιμα

Ο ΕΣΠΕΝ καταγγέλλει ότι η επιβολή προστίμων είναι «αδικαιολόγητη και εκτός κάθε λογικής», καθώς:

ήδη προβλέπονται αστικές και ποινικές κυρώσεις για καθυστερήσεις στην απόδοση του τέλους,

δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη σε καμία άλλη συναλλαγή με φορείς του Δημοσίου ή ρυθμιζόμενες οντότητες,

ενώ οι καθυστερήσεις μπορεί να οφείλονται σε τεχνικά ζητήματα εκτός ελέγχου των προμηθευτών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη διπλασιασμό της προμήθειας των παρόχων στο 1% για τη διαδικασία είσπραξης, ωστόσο το τέλος παραμένει 3 ευρώ τον μήνα ανά παροχή.